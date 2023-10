Borse di sutdio per gli studenti di Sassuolo, come partecipare al bando

A partire dalle ore 9 di domani, giovedì 12 ottobre, e fino alle ore 12 del 16 novembre sarà possibile partecipare al bando che assegna 40 borse di studio da parte del Comune di Sassuolo ad altrettanti studenti sassolesi.

Si tratta di 7 borse di studio del valore di € 300,00 riservate agli studenti frequentanti le classi prime delle scuole secondarie di secondo grado o corsi di istruzione e formazione professionale (IEFP);

28 borse di studio del valore di € 300,00 riservate agli studenti frequentanti le restanti classi delle scuole secondarie di secondo grado o corsi di istruzione e formazione professionale (IEFP);

5 borse di studio del valore di € 900,00 riservate agli studenti frequentanti per la prima volta il primo anno di Università;

I requisiti per ottenere la borsa di studio

Valore dell’ISEE 2023 del nucleo familiare non superiore ad Euro 25.000,00, calcolato ai sensi ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n.159, avente ad oggetto “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), se alla data di presentazione della domanda non si è in possesso di dichiarazione è possibile indicare il protocollo della richiesta della DSU;

Essere in regola con i pagamenti, al 30/06/2023, dei servizi scolastici ed educativi erogati dal Comune di Sassuolo (nido d’infanzia, centro per bambini e genitori, servizi di refezione scolastica, trasporto, prolungamento orario) o comunque in situazione debitoria non superiore al beneficio concesso. Tale disposizione si applica sia al richiedente che al nucleo familiare del richiedente ed è eventualmente soggetta a valutazione basata su specifiche relazioni da parte dei competenti servizi sociali.

Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado:

Essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata;

Frequentare regolarmente l’anno scolastico 2023/2024;

Per gli studenti frequentanti l’Università:

essere iscritti al primo anno di corso per la prima volta.

I termini utili per poter presentare la domanda di contributo decorrono dalle ore 09 del 12/10/2023 alle ore 12 del 16/11/2023; il richiedente genitore esercente la potestà genitoriale/affidatario/tutore o lo studente maggiorenne potranno presentare la domanda di erogazione del contributo, esclusivamente in modalità telematica, compilando in ogni sua parte il modulo online disponibile al link: https://portale-sassuolo.entranext.it/home accedendo tramite credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).