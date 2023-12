Concorso pubblico della Provincia di Modena, domande entro il 3 gennaio

C'è tempo fino alle ore 12.00 del 3 gennaio 2024 per presentare la domanda alla Provincia di Modena per partecipare alla selezione unica per formazione di un elenco di idonei all'assunzione al profilo di istruttore amministrativo, da cui potranno attingere, oltre alla Provincia di Modena, anche i Comuni e le Unioni di Comuni convenzionati del territorio.

Una volta inseriti nell’elenco degli idonei, che durerà tre anni, i candidati potranno accedere alle successive richieste di assunzione (interpelli) da parte degli enti aderenti, attraverso una prova orale.

Le domande di ammissione alla selezione possono essere presentate unicamente in modalità telematica, compilando l’apposito modulo online disponibile sul portale “in.PA”, all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ ricordando che per la compilazione della domanda occorre essere accreditati al Sistema Pubblico di Identità Digitale (spid), dove è anche possibile consultare l’avviso.