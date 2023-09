Bando deserto, naufraga il progetto del centro di accoglienza per minori stranieri

L'ultima gara per l’affidamento del servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati bandita dalla Prefettura, il cui termine scadeva oggi, è andata deserta. Per far fronte ad un flusso sempre crescente di ragazzi in arrivo in città, la Prefettura aveva infatti messo a bando 50 ulteriori posti per l'accoglienza, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro. Come era tuttavia nell'aria, nessuno degli attuali soggetti impegnati nell'accoglienza dei minori soli - Ceis, Kaleidos e Fondazione San Filippo Neri - nè altri candidati si sono fatti avanti per partecipare alla gara. D'altronde, già da tempo le realtà del territorio si trovano a compiere sforzi notevoli per cercare di coprire le esigenze dei nuovi arrivi, senza particolari margini di manovra.

Pertanto, per il momento, l’auspicata attivazione da parte della Prefettura di un centro di prima accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati nel territorio della provincia di Modena non sarà possibile. "L’intenzione era quella di realizzare una struttura finalizzata ad assicurare la prima accoglienza dei minori stranieri che il Ministero dell’Interno sta trasferendo nelle varie provincie italiane a seguito dei continui sbarchi sulle coste siciliane - spiegano dagli uffici di Viale Martiri - In tal senso, si intendeva fornire un ulteriore supporto, in primo luogo al Comune di Modena e a tutti i Comuni della provincia che, pur nella consolidata tradizione di solidarietà, stanno sopportando un gravoso onere generato dalla sempre maggiore richiesta di accoglienza per i minori stranieri rintracciati sul territorio".

Con l’occasione, il Prefetto ha rinnovato il proprio ringraziamento "al Comune di Modena, agli Enti locali, alle Forze di polizia, alla Diocesi, al Terzo settore, agli enti gestori per il loro continuo e proficuo supporto nella complessa attività di reperimento delle strutture nonché per la gestione dell’accoglienza degli stranieri che, in numero cospicuo, vengono trasferiti sul nostro territorio".

Gestione che pare destinata a subire una significativa battuta d'arresto, dopo l'annuncio del sindaco Gian Carlo Muzzarelli di voler interrompere l'accoglienza a fronte di una situazione di arrivi ormai fuori controllo in questo periodo estivo. Più in generale, il tema dell'accoglienza degli stranieri (anche adulti), è soggetto da ormai molto tempo ad una crisi di sistema che attualmente non vede alcuno sbocco.