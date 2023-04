Iniziative estive nei quartieri, pubblicato il bando da 75mila euro

Promuovere un cartellone diffuso di appuntamenti soprattutto all’aperto, favorendo così l’aggregazione dei cittadini, e sviluppare iniziative di volontariato incentrate sulla cultura, sulla socialità e sul benessere collettivo. Sono i principali obiettivi a cui devono puntare le associazioni del terzo settore intenzionate a realizzare nei prossimi mesi, operando da sole oppure “in rete”, azioni per la comunità nei quattro Quartieri di Modena col contributo economico del Comune, che mette a disposizione 75mila euro. La giunta, infatti, su proposta dell’assessora ai Quartieri e alla Partecipazione Anna Maria Lucà Morandi ha approvato il bando per finanziare, fino a un massimo della metà delle spese nette sostenute, i progetti a vantaggio dei residenti dei quartieri e dell'intera cittadinanza che si realizzano tra l’1 giugno e il 31 ottobre. I soggetti interessati possono già presentare domanda di contributo sulla piattaforma digitale a cui accedere con credenziali Spid; online sono pubblicati i documenti (www.comune.modena.it/ decentramento).

Gli ambiti di intervento previsti dall’avviso pubblico sono otto e riguardano: la progettazione di rassegne di animazione del territorio; la promozione della vivibilità e della sicurezza; la valorizzazione dei beni comuni (patrimonio architettonico, artistico, culturale e ambientale); l’attenzione verso l’attività motoria; le azioni formative e informative su temi culturali, digitali, tecnologici e del benessere individuale; i progetti di contrasto alla dispersione scolastica e rivolti al sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà; la promozione di attività volte a incentivare le competenze informatiche, la cultura e la progettualità digitali; i programmi di valorizzazione e incentivazione del volontariato e promozione della cittadinanza attiva.

In particolare, nel Quartiere 1 il bando invita a sviluppare iniziative in particolare nelle aree Novi Sad e negli spazi del piazzale 1 maggio. Nel Quartiere 2, si suggerisce di proporre attività di animazione e occupazione attiva del territorio, nei parchi, nelle aree verdi e fuori dalle sedi associative. Il focus del Quartiere 3 dovrà riguardare la proposta di programmi di animazione del territorio e aggregazione della cittadinanza, in particolare nelle aree dei parchi Amendola, Repubblica e della Resistenza (con progetti volti a valorizzare i temi naturalistico – ambientali e il significato storico del parco), oltre che nella zona “Le Torri” di via Viterbo. Mentre nel Quartiere 4, oltre a proporre iniziative nelle aree verdi e fuori dalle sedi associative, dovranno essere attivati sportelli informativi dedicati, per esempio, al tema della raccolta dei rifiuti.

I Consigli di Quartiere effettueranno una prima valutazione dei progetti in base alla coerenza con le finalità, gli obiettivi e gli ambiti indicati nell’avviso e all’impatto che possono avere sul territorio. Quindi, anche sulla base di queste prime indicazioni, una commissione tecnica valuterà le domande di finanziamento, che possono essere presentate entro le ore 24 di lunedì 1 maggio dai soggetti del terzo settore con sede a Modena, singoli o riuniti, costituiti almeno un anno prima della scadenza, cioè non dopo il 30 aprile 2022.

In particolare, i progetti saranno giudicati in base a quattro criteri di valutazione: qualità del progetto in termini di originalità delle proposte, sostenibilità economica, capacità di attrarre sponsorizzazioni e finanziamenti e complessità di realizzazione; l’impatto sul territorio di riferimento, in coerenza con gli ambiti scelti; il coinvolgimento di realtà associative del territorio, privilegiando la creazione di reti e aggregazioni di associazioni; l’eventuale nota di apprezzamento da parte dei Consigli di Quartiere.

Le istanze devono essere inviate esclusivamente online sulla piattaforma digitale dell’Ente, utilizzando le credenziali Spid, e si invitano le associazioni a procedere rapidamente, senza attendere l'imminenza della scadenza; per approfondimenti è possibile anche contattare l’ufficio Coordinamento Quartieri al telefono (059 2033399) oppure via mail (ufficio.quartieri@comune. modena.it).