Campagne di comunicazione della Regione in cambio di fondi, nuovi contributi per le testate giornalistiche

La Regione apre un nuovo bando da 700 mila euro per le imprese e gli altri soggetti dell’informazione locale che operano in Emilia-Romagna e che anche in questa fase di ripresa risentono degli effetti della crisi sociale ed economica legata alla pandemia.

Il bando prevede la concessione di un contributo straordinario legato alla messa a disposizione di spazi informativi sulle testate giornalistiche per campagne di comunicazione istituzionale della Giunta e dell’Assemblea legislativa della Regione su temi inerenti esclusivamente il Covid-19.

Il bando è analogo a quello emanato a luglio 2020, che ha permesso l’erogazione di contributi per oltre 650mila euro a 74 imprese editoriali operanti in Emilia-Romagna, a sostegno di 123 testate giornalistiche attive in tutti i settori: tv e radio, carta stampata quotidiana e periodica, testate web.

“Procediamo con un nuovo stanziamento straordinario per sostenere un settore che continua a svolgere un lavoro prezioso - affermano il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi, e l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano. E così come successo un anno fa, puntiamo a raggiungere anche piccole e medie realtà editoriali radicate nei territori, sempre più spesso attive on line, gestite da cooperative di giornalisti o da enti senza fini di lucro, accanto ovviamente a gruppi più consolidati. Attraverso criteri che permettano la più ampia partecipazione, frutto del confronto con le rappresentanze del comparto, sempre nel rispetto degli adempimenti di legge, dei contratti di lavoro e dell’autonomia dell’attività giornalistica. E con l’obiettivo di erogare velocemente i contributi anche questa volta. Una misura straordinaria alla quale entro la fine dell'anno aggiungeremo un sostegno più strutturale attraverso un ulteriore bando, centrato su progetti editoriali e occupazione”.

Il bando

Da oggi e fino al 3 agosto possono presentare domanda le imprese aventi qualsiasi forma giuridica e le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, attive nell’ambito territoriale regionale e iscritte da almeno un anno nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

Il bando è aperto a soggetti di tutti i comparti: emittenti radio-televisive; stampa cartacea quotidiana e periodica, regionale e locale; testate giornalistiche on line; agenzie di stampa quotidiane.

Fra i requisiti richiesti, l’edizione di almeno una testata giornalistica regolarmente registrata al tribunale con direttore responsabile iscritto all’albo dei giornalisti, l’attività giornalistica svolta esclusivamente da personale iscritto all’Albo professionale, la regolarità nel pagamento degli stipendi e nei versamenti contributivi previdenziali per tutto il personale.

Il contributo regionale andrà da un minimo di 3.600 euro per le testate on line a un massimo di 10mila euro per la stampa cartacea quotidiana e le emittenti televisive, per la diffusione di quattro campagne di comunicazione istituzionale fra settembre e dicembre 2021. Il bando e tutte le informazioni per richiedere il contributo sono disponibili al link: https://bandi.regione. emilia-romagna.it/search_ bandi_form