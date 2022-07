Modena, aperta la gara per affidare i servici di Museo Civico e Centro Musica

I servizi di assistenza al pubblico per il Palazzo dei Musei, il Museo civico, il Parco archeologico di Montale e il centro musica 71MusicHub saranno affidati con gara europea a procedura aperta che si svolge attraverso la piattaforma Sater, il sistema telematico di acquisto della Regione Emilia Romagna e che sarà assegnata secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con 85 punti per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta economica). La gara è aperta e comprende i servizi di informazione, biglietteria, supporto alle attività didattiche e comunicazione.

L’offerta tecnica sarà valutata da una commissione appositamente nominata, tenendo conto dei criteri definiti dal disciplinare di gara che riguardano il profilo del progetto organizzativo e le modalità di erogazione dei servizi, la qualificazione e formazione del personale impiegato, le eventuali proposte migliorative. Nel disciplinare di gara il Comune ha inserito anche la clausola sociale per tutelare i lavoratori dell’impresa che attualmente gestisce i servizi attraverso l’applicazione di un piano assorbimento da parte dell’impresa eventualmente subentrante.

La base di gara è fissata in 1 milione 554 mila euro per una durata di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi. I servizi richiesti al gestore riguardano la gestione dell’Info point di Palazzo dei Musei, il primo punto di accoglienza e di informazione per il pubblico che cura anche il servizio di prenotazioni, la sala ex Oratorio e l’apertura della Gipsoteca Graziosi, oltre al servizio di bookshop e di guardaroba. Fino a quattro operatori potranno essere impiegati per gestire il servizio di accoglienza al pubblico del Museo civico che comprende anche le visite guidate e i percorsi didattici.

Sempre al Museo civico dovrà essere destinato almeno un operatore, in possesso di requisiti specifici, per gestire le attività del Laboratorio Dida e del Sito Unesco. Il servizio di accoglienza e visite guidate del Parco archeologico della Terramara di Montale richiede fino a tre operatori ai quali se ne dovranno aggiungere altri tre, in possesso di specifiche competenze archeologiche, per la gestione dell’attività didattica del Parco. Un operatore a tempo pieno e con buona conoscenza delle lingue dovrà essere assegnato al servizio di comunicazione che opererà per entrambi gli istituti e per il sito Unesco.

Per il Centro musica, il capitolato di gara prevede che il gestore curi l’accoglienza degli utenti, svolgendo anche un servizio specializzato di informazione, orientamento e consulenza per musicisti, associazioni, enti e professioni del settore musicale; orientamento sulle opportunità per musicisti in ambito locale, nazionale ed europeo, consulenza specifica sui diritti d’autore. Dovrà, inoltre, gestire le sale prova, progettare e curare eventi formativi, gestire la comunicazione.

I requisiti di idoneità e di capacità economica, tecnica e professionale richiesti sono definiti dal disciplinare di gara pubblicato sul sito del Comune. Le offerte, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere inoltrate attraverso la piattaforma Sater entro le ore 15 del 22 agosto. C’è tempo fino alle 15 dell’1 agosto per l’eventuale richiesta di chiarimenti e fino alle 12 del 29 luglio per chi desidera richiedere un sopralluogo (sempre attraverso la piattaforma Sater). Le offerte saranno aperte in seduta pubblica telematica alle 9 del 24 agosto.