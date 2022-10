Gestione del "OFF" di Modena, bando per i prossimi tre anni

C’è tempo fino a lunedì 7 novembre per presentare domanda per la gestione fino al 30 luglio 2024 del locale per musica dal vivo OFF e per la custodia delle sale prove Mr. Muzik e dello spazio Torre di via Morandi 71 a Modena con sede nel complesso 71Musichub, struttura coordinata dal Centro musica del Comune per attività di promozione e sostegno alla produzione musicale. Il bando, pubblicato dall’assessorato alle Politiche giovanili, è consultabile online (www.comune.modena.it/ informagiovani); per informazioni e sopralluoghi si può inviare una mail all’indirizzo politichegiovanili@comune. modena.it.

L’avviso pubblico è rivolto a operatori economici, come soggetti del terzo settore e associazioni culturali, di promozione sociale o giovanili, imprese culturali creative del territorio, attivi nei settori della promozione della cultura musicale e dell’aggregazione per le realtà giovanili. Gli operatori interessati devono presentare domanda per la gestione, anche in maniera congiunta, indicando le proprie proposte per valorizzare il locale di musica dal vivo Off e delle strutture destinate a sala prova e alle residenze artistiche; a una commissione che sarà nominata nei prossimi giorni è poi affidato il compito di valutare i progetti, tenendo conto della professionalità dei soggetti candidati.

In particolare, le proposte devono articolarsi illustrando il progetto di gestione complessivo delle attività musicali, aggregative e culturali che si intende realizzare all’interno del salone Off nei giorni compresi dal venerdì alla domenica, anche riportando i target di riferimento in coerenza con le linee guida dell’Amministrazione comunale nell’ambito delle Politiche giovanili; le descrizioni della struttura organizzativa e delle professionalità impegnate (dall’assistenza fonica -audio - luci, alla gestione delle sale prova e del punto ristoro); l’esperienza pregressa nella gestione di spazi aggregativi giovanili che prevedano una programmazione musicale e culturale; il piano di conduzione tecnica intesa come modalità gestionali programmate anche per migliorare gli standard di servizio; lo schema di sostenibilità economica della gestione, comprensivo della quantificazione presunta delle spese da sostenere e delle entrate previste.

Il gestore individuato riceverà dal Comune un contributo complessivo per la gestione, fino al 30 luglio 2024, di 28.670 euro (oneri Iva inclusi). Come previsto dal bando, la programmazione annuale dell’Off dovrà svilupparsi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e prevedere eventi con particolare riferimento ad attività in ambito musicale e creativo, oltre a iniziative ordinarie rivolte alla fascia di eventuali fruitori e musicisti compresa tra i 16 e i 18 anni, in particolare progettando attività di promozione della YoungEr card con specifiche serate dedicate e attività formative in cui coinvolgere ragazzi collegati ai diversi servizi delle Politiche giovanili, che siano finalizzate a percorsi professionalizzanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo, oltre a percorsi di collaborazione con il progetto Buonalanotte ed Educativa di strada.

Più in generale, la programmazione annuale generale sarà condivisa e concordata ogni anno con l’Amministrazione comunale.