"Passamano", Castelfraco e San Cesario cercano un gestore per il centro del riuso

I Comuni di Castelfranco Emilia e di San Cesario sul Panaro stanno cercando un gestore del Centro intercomunale del riuso “Passamano”. E’ stato pubblicato un avviso per individuare la giusta figura con l’obiettivo di sviluppare sui territori un’economia sostenibile e circolare che salvaguardi salute e ambiente, promuovendo il riutilizzo e il riuso dei beni.

Il Centro, di proprietà di entrambi i Comuni, ha sede a San Cesario sul Panaro, in via della Meccanica 1, a fianco della Stazione Ecologica Attrezzata “La Graziosa” e svolge il servizio di ritiro, esposizione e consegna di beni usati che non sono inseriti nella filiera dei rifiuti e che sono destinabili al riutilizzo.

Il Centro del riuso è stato gestito fino al 2018 dall’Associazione Arci Solidarietà; nel 2021 è stato oggetto di lavori di ampliamento funzionale, con la realizzazione di un’aula didattica per momenti informativi sul tema dei rifiuti e di adeguamento della struttura alla normativa regionale in materia, per un importo complessivo di 94mila euro, finanziati con un contributo dell’Agenzia territoriale per il Servizio idrico e i Rifiuti (ATERSIR) di 63mila euro e per la restante parte con risorse dei due bilanci comunali. Al termine dei lavori, i Comuni hanno proceduto ad individuare la procedura per la selezione del gestore, attraverso un bando pubblico.

Il gestore di “Passamano”, che sarà individuato fra gli Enti del Terzo Settore, dovrà condividere con i due Comuni la progettazione del servizio e successivamente sottoscrivere una convenzione che regolerà i rapporti fra le parti, le modalità di erogazione dei servizi e le attività del centro.

“Il Centro del riuso ha come principale obiettivo ridurre la produzione di rifiuti da avviare a trattamento o smaltimento e favorire il riuso di materiali e oggetti ancora utilizzabili, prolungandone il ciclo di vita” illustrano i Sindaci dei due Comuni, Giovanni Gargano e Francesco Zuffi, che aggiungono “Inoltre, con questa attività sarà possibile agevolare e sostenere ulteriormente le fasce sensibili della cittadinanza, ad esempio distribuendo materiali, oggetti o beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati.

Ma non solo, infatti tra le potenzialità e finalità di questa attività abbiamo inserito anche quella di creare opportunità di lavoro per persone senza occupazione, per persone con disabilità iscritte nelle liste di collocamento mirato e per persone svantaggiate”.

L’affidamento del servizio di gestione comincerà dal prossimo 30 giugno e avrà durata quinquennale. Sono ammessi alla candidatura gli Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, anche costituiti in raggruppamenti temporanei, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dei due Comuni; l’istanza, compilata seguendo le indicazioni del bando e utilizzando la modulistica ad esso allegata, dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2023, con invio all’indirizzo PEC della Città di Castelfranco Emilia.