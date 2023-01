Nonantola: 9 milioni per il restauro di Palazzo Salimbeni, sede storica del Comune

L’Amministrazione Comunale di Nonantola punta sulla riqualificazione di edifici storici e di interesse culturale come Palazzo Salimbeni (sede del Comune prima del terremoto che nel 2012 colpì il territorio modenese) e di Palazzo Sertorio.

"È molto importante per il centro storico - spiega l’Assessore ai lavori pubblici Cristiano Bassi - riportare tutti gli uffici nella sede storica del Comune di via Guglielmo Marconi. Nel palazzo troveranno una sede unitaria, bella e funzionale anche le Officine Culturali, poiché nel Polo Culturale che si affaccerà sul Giardino Perla Verde troverà spazio anche la Ludoteca, oltre a Biblioteca e Fonoteca".

"È stato un progetto complesso, che ha richiesto tempo e svariate revisioni per giungere alla versione esecutiva, perché Palazzo Salimbeni è tutelato architettonicamente. Ringraziamo l’architetto Andrea Rosignoli, funzionario della Soprintendenza Belle Arti per la Provincia di Modena, per il contributo decisivo in questo senso".

L’Amministrazione Comunale ha indetto i bandi gara per l’aggiudicazione dei lavori. L’importo complessivo dei lavori, prevalentemente finanziato dal Comune di Nonantola e in parte dalla Regione Emilia-Romagna, è di 9.310.264,38 di euro. La scadenza del bando è prevista per mercoledì 1 febbraio 2023.