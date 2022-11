Castelvetro, in chiusura il bando per la ristrutturazione della palestra 'Morandi'

Manca poco, circa venti giorni, per la chiusura del bando di gara per l’importante intervento riguardante la ristrutturazione, l’adeguamento normativo e l’ampliamento della palestra “G. Morandi” di Castelvetro, il principale impianto comunale per l’attività sportiva “indoor”, sia per le scuole che per le società sportive, e uno dei più grandi della provincia. Svolta l’istruttoria per l’esito della gara, si può ragionevolmente supporre l’assegnazione dei lavori per gli inizi del 2023.

L’intervento prevede un investimento complessivo pari a oltre 800 mila euro, di cui 500 mila a carico del Comune, mentre gli altri 300 mila provengono da un contributo regionale già assegnato. Si tratta di una ristrutturazione in piena regola, comprendente tutti i miglioramenti necessari su impiantistica, barriere architettoniche, pavimentazione, tribune, spogliatoi e servizi igienici, compresi l’allargamento e il riposizionamento delle platee. Tutti interventi all’avanguardia, realizzati nel rispetto dei criteri antisismici e di prevenzione incendi. Ciò avverrà, comunicano dall’ufficio tecnico comunale, senza interruzione delle attività sportive che vi si svolgono, che dovranno soltanto adeguarsi agli spazi dei cantieri.

“Si tratta di un investimento importante per il nostro Comune - dice Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici - parte dell’attenzione sempre maggiore che la nostra Amministrazione ha verso gli impianti sportivi, consapevoli che lo sport crea comunità e che della comunità ne trasferisce valori ed esempi. Contestualmente a questo intervento, insieme alla Giunta, all’area tecnica e alle associazioni sportive locali, intendiamo predisporre un’analisi completa e specifica degli impianti sportivi che di molto necessitano e molto meritano”.