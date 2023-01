Al Polo Leonardo una nuova scuola "jolly", appalto da 3,4 milioni

E’ stato pubblicato in questi giorni il bando di gara della Provincia di Modena per la realizzazione della nuova palazzina scolastica di Modena che sarà realizzata nell’area del polo scolastico di via Galilei che attualmente ospita gli istituti Selmi e Corni, per un importo complessivo di 3,4 milioni di euro.

Il nuovo edificio prevede la realizzazione di 17 aule dove potranno essere ospitati gli studenti delle scuole del territorio coinvolte da eventuali interventi strutturali e manutentivi che rendano inagibili i locali impedendo lo svolgimento regolare dell’attività didattica.

Per il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei «si tratta di un traguardo importante, perché finalmente potremo avere uno spazio scolastico da utilizzare ogni volta che interverremo sugli edifici modenesi, senza creare disagi agli studenti e soprattutto garantendo la piena continuità delle lezioni. Grazie allo sforzo dei nostri tecnici, presto avremo una vera e propria “scuola jolly” a disposizione della comunità locale»

L’importo complessivo dell’intervento è di 3,4 milioni di euro, di cui 2,6 milioni di euro finanziati con fondi Pnrr e con il resto con risorse della Provincia di Modena, mentre l’inizio dei lavori è previsto per la primavera del 2023, una volta assegnati i lavori ed eseguite le procedure amministrative di controllo e avvio del cantiere.

I tecnici fanno sapere che la conclusione delle opere avverrà nell’estate del 2025 e che non ci saranno interferenze con le attuali attività didattiche degli istituti Selmi e Corni, poiché si tratta di un edificio autonomo su due livelli non direttamente adiacente agli altri fabbricati, che verrà realizzato nell’area posta tra la nuova palazzina e la chiesa confinante, e che avrà una lunghezza di circa 45 metri per un’altezza di quasi nove metri.

Attualmente, per consentire la realizzazione di lavori di miglioramento sismico degli edifici scolastici modenesi, la Provincia di Modena ospita alcune classi dell’istituto Fermi nei locali del centro Famiglia di Nazareth e del liceo Muratori San Carlo nella succursale di via Rainusso a Modena.

La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12,00 di giovedì 19 gennaio e il bando è consultabile sul sito della Provincia di Modena al questo link.