Si abbattono le vecchie case popolari a Fiorano, un parco e nuovi alloggi privati

Il Comune fioranese ha pubblicato il bando per l’alienazione del terreno che ospita il cosiddetto Palazzone di via Poliziano, il quale verrà abbattuto non appena vedrà una ditta se ne prenderà carico. L’edificio fino a qualche anno fa ospitava 27 famiglie assegnatarie di case popolari (ERP) e dopo la demolizione, al suo posto, sorgerà un parco pubblico e una nuova palazzina di appartamenti che saranno venduti in libero mercato.

Chi si aggiudicherà l’immobile quindi dovrà demolire l’edificio entro 5 mesi dalla data del rogito, destinare metà dell’area a parco pubblico e costruire nell’altra metà una palazzina residenziale con edilizia qualificata sotto il profilo strutturale ed energetico-ambientale.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere consegnata entro le ore 12.00 di lunedì 1° luglio 2024, e per chi fosse interessato, il sopralluogo presso l’immobile si svolgerà il giorno lunedì 10 giugno, previa iscrizione.

Questo intervento costituisce l’ultima fase di un importante programma di riqualificazione messo a punto negli anni scorsi, consistente nella sostituzione del Palazzone con due nuovi e moderni edifici di 14 appartamenti ciascuno (edilizia residenziale pubblica): una in via Collodi e l’altra sempre in via Poliziano, già realizzate e abitate da qualche anno dalle 27 famiglie che abitavano il palazzo da demolire.

Ora si conclude il percorso con l’abbattimento dell’immobile e la sua sostituzione con un bel parco pubblico e nuovi appartamenti per la vendita. I precedenti bandi sono andati deserti; questa volta si spera di trovare un costruttore interessato.