Contrastare le truffe agli anziani, un bando comunale da 18mila euro

Sostenere progetti ed iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana: è l’obiettivo dell'avviso pubblico con il quale il Comune di Modena mette a disposizione un fondo di 18mila euro per azioni da realizzare sul territorio modenese entro la fine dell’anno.

Il bando, al quale è possibile candidare progetti fino a giovedì 20 luglio, è scaricabile, insieme ai moduli da compilare per partecipare, dal sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/ legalita-e-sicurezze).

Possono fare domanda di contributo soggetti, singoli o riuniti, che appartengono al Terzo Settore (costituiti da almeno un anno alla data di scadenza del bando e che operano nel territorio del Comune di Modena). Possono essere candidate iniziative volte a realizzare attività di formazione e sensibilizzazione sul tema delle truffe e dei raggiri, anche via web, ricercando la collaborazione con la rete del Controllo di vicinato per la diffusione delle informazioni e per incrementare il numero di fruitori. E possono essere candidate attività di prossimità e di supporto, anche psicologico, che valorizzino la partecipazione degli anziani, dei loro familiari e caregivers..

Le domande vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata del settore Legalità e sicurezze del Comune (modenasicura@cert.comune. modena.it).

Ogni soggetto può presentare un solo progetto che sarà finanziabile per un massimo di 3.000 euro a copertura di una percentuale massima del 100 per cento del costo dell'iniziativa.

Possono essere finanziati progetti anche già avviati a partire dal 15 giugno ma che dovranno obbligatoriamente concludersi entro il 15 dicembre. Inoltre, le attività dovranno essere gratuite per i partecipanti a cui sono rivolte.

L’avviso pubblico si colloca nell’ambito del progetto “La prevenzione rende sicuri: insieme contro le truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana" che ha ottenuto un finanziamento di quasi 19 mila euro dal Fondo Unico di Giustizia per l’annualità 2022 del Ministero dell’Interno. Il progetto intende potenziare la sinergia fra la rete formale e informale del territorio per favorire lo sviluppo e la realizzazione di interventi di prevenzione e supporto complementari tra di loro, nell’ambito della collaborazione portata avanti da anni con la rete di associazioni del territorio.

Con l’avviso si intende infatti favorire lo sviluppo di progettualità dal basso che contribuiscano a rendere gli anziani consapevoli del fenomeno delle truffe e raggiri e al tempo stesso protagonisti attivi nella lotta a questo tipo di criminalità, attraverso interventi diversificati, attuati con un approccio innovativo che utilizzi strumenti partecipativi, anche con il supporto di esperti.