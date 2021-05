Formigine, aperto il bando per un’esperienza di volontariato in Irlanda

È aperto fino al 30 giugno 2021 il bando di selezione per un giovane volontario nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, l’iniziativa dell’Unione Europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato all’interno di progetti utili alla comunità.

Per il quarto anno, il Comune di Formigine partecipa come partner al progetto promosso dall’associazione Camphill Communities of Ireland, che prevede un’esperienza di volontariato della durata di 10 mesi presso il KCAT Art & Study Centre a Callan, cittadina irlandese nei pressi della città gemellata con Formigine di Kilkenny.

Il servizio di volontariato - il cui inizio è previsto per il 1° settembre 2021 - avrà luogo presso un centro inclusivo per le arti unico in Irlanda, sede di corsi di arte visiva e teatrale rivolti ad adulti con disabilità fisica o mentale. Il volontario, ospite presso una famiglia locale, riceverà un pocket money mensile per le piccole spese, mentre i costi di vitto, alloggio e attività saranno coperti dall’Unione Europea.

Il bando è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni residenti a Formigine. Per presentare domanda è sufficiente essere registrati al portale del Corpo Europeo di Solidarietà e possedere una conoscenza base della lingua inglese. Il modulo di candidatura è disponibile sul sito del Comune di Formigine oppure presso Hub in Villa (via Sant’Antonio 4) e Sportello del Cittadino (via Unità d’Italia 26).

I partecipanti saranno invitati a sostenere un colloquio conoscitivo preliminare fissato per il 5 luglio, mentre la selezione finale spetterà all’organizzazione ospitante.

“Si tratta di un’esperienza formativa a tanti livelli - commenta il Vicesindaco con delega alle Politiche giovanili Simona Sarracino - Un servizio attivo per la comunità all’interno di un contesto interculturale che offre la possibilità di confrontarsi con realtà diverse, sviluppando competenze e capacità personali oltre che professionali, migliorando allo stesso tempo la conoscenza della lingua inglese. In questi giorni si sta concludendo l’esperienza irlandese della volontaria Alice Medici, il cui entusiasmo ci dimostra l’importanza di continuare a offrire opportunità di scambio internazionale per i giovani formiginesi”.