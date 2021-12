Bassa, Asp cerca nuovi infermieri da assumere e a partita Iva

L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi dell'Area Nord è alla ricerca di personale infermieristico.

Nella home page del sito www.aspareanord.it sono attivi due bandi. Il primo è relativo all'assunzione a tempo indeterminato di otto infermieri da adibire al servizio presso le Case Residenza per Anziani. Il secondo bando è un avviso esplorativo per la formazione di un elenco d'infermieri per il conferimento da parte di ASP di prestazioni professionali (partite IVA).

I requisiti richiesti per entrambe le selezioni sono: laurea in scienze infermieristiche e iscrizione all'albo professionale.