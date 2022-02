Bastiglia, nuovi interventi di manutenzione e messa in sicurezza del verde pubblico

Sono stati programmati, a partire da questa settimana, nuovi significativi interventi di manutenzione e messa in sicurezza del verde pubblico sul territorio di Bastiglia.

Da domani, martedì 15 febbraio, inizieranno i lavori nell'area verde di Piazza Repubblica, in particolare verranno abbattuti cinque bagolari, successivamente rimpiazzati con la piantumazione di medesime essenze arboree, e l'intervento sarà completato dalla potatura degli alberi residuali del parco.

La settimana successiva, da lunedì 21 febbraio, si procederà all'abbattimento di due pioppi in via San Clemente e uno in via San Clemente Valle. Per questo secondo intervento, per motivi di sicurezza, sarà necessario modificare la viabilità cittadina, con la chiusura al traffico di via San Clemente e l'istituzione di senso unico alternato in via San Clemente Valle.

Sempre in tema di cura del verde pubblico, nelle prossime settimane verranno abbattuti cinque pioppi cipressini presso il centro sportivo e saranno eseguiti ulteriori lavori di potatura nelle aree verdi del territorio.

Tutti gli interventi, salvo maltempo o altri imprevisti, dovrebbero essere completati entro la prima settimana di marzo.