Batman arriva a Modena e con lui il murales dedicato al Cavaliere Oscuro

Un grande supereroe è in arrivo a Modena! Panini Comics ha coinvolto gli street artist Solo e Diamond nella realizzazione di un murales celebrativo di Batman e della recente acquisizione dei diritti di pubblicazione dei fumetti DC in Italia da parte dell’editore modenese.

Il Cavaliere Oscuro, insieme agli altri supereroi della scuderia DC, è infatti ufficialmente arrivato a Modena a giugno in occasione dell’inizio delle pubblicazioni DC da parte di Panini Comics, celebrato con le copertine City Edition, dedicate ad alcune delle più iconiche città italiane (la cover dedicata a Batman era ambientata proprio sulla Torre Ghirlandina a Modena e realizzata dall’artista Lee Bermejo), e trova ora la sua vera e propria dimora nella città emiliana.

Grazie alla messa a disposizione degli spazi da parte della Polisportiva Modena Est e alla collaborazione di Arci Modena e PAFF! (l’annuale manifestazione modenese Pensieri a Fumetti Festival), il murales troverà spazio presso il muro della Polisportiva (in Viale dell’Indipendenza 25). L’opera verrà portata a termine in concomitanza con la manifestazione Lucca Changes, il community event più importante d’Europa che anche quest’anno festeggia il mondo del fumetto (e non solo) in ogni sua sfaccettatura.

A un mese dal successo del Batman Day 2020, che ha riunito tutti gli amanti del supereroe sotto il segno del motto “Giù il mantello, su la maschera!”, Panini Comics torna così a celebrare uno dei più importanti personaggi dell’universo fumetto con un’opera maestosa che lo ritrae insieme all’inseparabile Robin e che riconferma ancora una volta l’attenzione e l’attaccamento dell’editore verso la propria città.

Gli artisti

Solo e Diamond sono due street artist romani che collaborano, a livello nazionale e internazionale, da ormai quasi un decennio. Stilisticamente legato all'alfabeto universale dei fumetti, Solo nelle sue opere lascia sui muri messaggi realizzati utilizzando un linguaggio fatto di supereroi e personaggi popolari, figure iconiche che tutti, prima o poi, hanno conosciuto, amato e preso a modello. Diamond rielabora con un linguaggio attuale suggestioni dell'art nouveau - motivi floreali, figure femminili di una bellezza senza tempo - utilizzando accostamenti di colori che variano dal delicato al forte contrasto. Quando lavorano a quattro mani, i due street artist si rivelano complementari, dando vita a una forte sinergia creativa: pur mantenendo visibili i tratti distintivi delle singole personalità, senza snaturarli, le loro opere sembrano il frutto di una progettazione artistica scaturita da un’unica mente.