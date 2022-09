Beata Vergine Addolorata, ieri aperto il campanile dell'ex Chiesa di San Salvatore

E’ stata aperta ieri la piccola cappella presente in quello che un tempo era il campanile della Chiesa di San Salvatore e che ora rimane come unico ricordo di quell’angolo di Modena che il 13 maggio del 1944 cambiò completamente volto dopo un bombardamento che distrusse completamente la Chiesa del 1214, situata in angolo tra via dei Servi e via Selmi.

All’interno del campanile, dicevamo, è posta la statua della Beata Vergine Addolorata, unico ricordo rimasto dell’edificio crollato sotto le bombe. Solitamente la statua è visibile solo attraverso un cancello, ma nella giornata del 15 settembre viene aperta per la ricorrenza della Beata Vergine Maria Addolorata e nel piazzale dove un tempo sorgeva la Chiesa si celebra questa ricorrenza. Una copia della statua si trova nella parrocchia della Beata Vergine Addolorata in via Rangoni.