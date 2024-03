Benedetta Lodi nuova presidente dell'Azione Cattolica di Carpi

Giovedì 7 marzo, il vescovo Erio Castellucci ha nominato Benedetta Lodi presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Carpi per il triennio 2024-2027. A seguito dell’assemblea elettiva che si è svolta domenica 11 febbraio e che ha portato alla nomina del Consiglio Diocesano che guiderà l’associazione per il prossimo triennio e del presidente diocesano ad interim Marco Iori, è stata sottoposta al Vescovo una terna di nomi fra i quali è stata individuata la nuova presidente.

Carpigiana, Benedetta Lodi, 49 anni, è cresciuta e si è formata, fin dall’Acr, in Azione Cattolica e da sempre fa parte della parrocchia del Corpus Domini. Moglie di Stefano e mamma di Filippo e Viola, è grafico e lavora nell’ambito della moda.

“Credo di essere il presidente più ‘vecchio’ tra gli eletti degli ultimi trienni – così commenta Benedetta Lodi -, un segnale dei tempi che stiamo vivendo e della difficoltà del mondo adulto di mettersi in ascolto e in cammino con i più giovani; un tempo che deve farci interrogare sulla qualità relazionale delle nostre comunità”. “Posso affermare di avere il più bel lavoro del mondo: poter disegnare – prosegue -. Nel triennio passato sono stata vicepresidente del settore Adulti e ora l’associazione mi ha scelta per questa nuova avventura. Accolgo e rilancio l’augurio di Carlotta Coccapani, che mi ha preceduta nell’incarico di presidente diocesano, a conclusione del bilancio, l’11 febbraio scorso in assemblea, per sognare insieme una Chiesa diversa, capace di dialogare con tutti, di prendersi cura delle persone, vicina e prossima, in uno stile sinodale: ‘…nei prossimi tre anni decidete ma fatelo insieme, ascoltandovi e dandovi il giusto spazio l’un l’altro, certi che lo Spirito vi accompagna e vi sospinge laddove vi precede il Signore’”.