Carburanti. Accise, Iva e costi: facciamo chiarezza sul prezzo

Il prezzo del carburante è tornato a salire dal 1 gennaio 2023 la colpa è dell’addio al taglio delle accise. Queste tasse infatti sono tornate e pesare sui costi della benzina e del Diesel direttamente alla pompa.

Ma da cosa è formato il prezzo del Carburante, benzina e diesel?

I fattori che influiscono sul costo del carburante sono tre: il prezzo attuale è composto dal costo netto del combustibile, incluso il guadagno dei gestori delle pompe, dalle accise e l'imposta sul valore aggiunto (l'IVA).

Per quanto riguarda la Benzina la componente fiscale è pari al 58%, decisamente superiore al prezzo industriale che rimane al 42%. Dati rilevati dal Mase del 9 gennaio del 2023 e quindi dopo la reintroduzione delle accise avvenuta il primo gennaio del 2023.

Su un prezzo della benzina di 1,812 Euro/litro, calcolato in un distributore self, la componente fiscale è pari a 1,055 euro/litro mentre quella industriale a 0,757 euro/litro. Della componente fiscale 0,728 euro/litro sono accise mentre il restante 0,327 euro/litro e IVA al 22%.

Per la componente industriale invece 0,548 euro/litro è il costo della materia prima mentre 0,209 euro/litro è costituito dal margine lordo.

Sulla materia prima pari al 30% del prezzo influiscono le quotazioni internazionali e l'effetto cambio euro-dollaro.

Sulla percentuale pari invece al 12% del prezzo la compagnia può agire per modificare il prezzo alla pompa.

Leggermente differente invece la composizione del prezzo del Gasolio in questo caso la componente fiscale del prezzo è inferiore a quella industriale il 45% ossia lo 0,77 euro/litro rispetto al 55% (0, 940 euro/litro).

Le accise per il Diesel sulla base del prezzo di dicembre di 1,717 euro/litro valgono 0,467 mentre l'IVA (al 22% ) 0,319 euro/litro.

La materia prima vale 0,773 euro/litro il margine lordo 0,167. Sulla materia prima le quotazioni internazionali e l'effetto euro-dollaro sono pari al 45%, mentre il margine vale il 10% del prezzo sul quale La compagnia può agire per modificare il prezzo alla pompa.

Le accise, cosa sono?

L’accisa è un’imposta fissa che grava sulla quantità dei beni prodotti. Nel corso della storia il suo ammontare è variato spesso per lo più allo scopo di fronteggiare finanziariamente diverse emergenze provocate da eventi naturali e non solo.

Tra le accise restano ancora in vigore: 1,90 lire (0,000981 euro) per il finanziamento della guerra d’Etiopia del 1935-1936; 14 lire (0,00723 euro) per il finanziamento della crisi di Suez del 1956; 10 lire (0,00516 euro) per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963; 10 lire (0,00516 euro) per la ricostruzione dopo l’alluvione di Firenze del 1966; 10 lire (0,00516 euro) per la ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968; 99 lire (0,0511 euro) per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976; 75 lire (0,0387 euro) per la ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980; 205 lire (0,106 euro) per il finanziamento della guerra del Libano del 1983; 22 lire (0,0114 euro) per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996 e tante altre ancora tra cui 0,02 euro per far fronte ai terremoti dell’Emilia del 2012.

Create per essere degli adeguamenti “temporanei”, le accise non sono tuttavia state mai abolite.ù

IVA, materia prima e margine Lordo

Un’altra componente che incide sul prezzo dei carburanti è l’Iva. L’iva è una tassa pari al 22% che colpisce il valore dei prodotti soggetti ad accisa e che grava sulla stessa.

Non bisogna poi dimenticare il costo della materia prima, sottoposta alle variazioni del mercato internazionale e l’effetto cambio euro/dollaro

Infine il margine lordo è la differenza tra prezzo di vendita al netto delle tasse e il costo della materia prima e serve a remunerare tutti i restanti passaggi della filiera e degli altri oneri, tasse locali, tasse portuali ecc. Solo su questa voce, pari al 10% del prezzo l’operatore può modificare il prezzo alla pompa.