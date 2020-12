Maserati vince il "Best Event Award 2020" per la presentazione della MC20 a Modena

Maserati si è aggiudicata il più alto riconoscimento nel settore degli eventi grazie allo straordinario show “MMXX: Time to be Audacious”, che lo scorso settembre ha inaugurato una nuova fase nella storia ultracentenaria del Marchio e ha tenuto a battesimo la nuova super sportiva MC20. La giuria, composta da 40 esperti tra i quali event manager e direttori marketing e comunicazione delle principali aziende investitrici nella live communication, ha premiato la brand experience di Maserati che, nonostante un periodo storico particolarmente sfidante, ha organizzato un evento straordinario sia reale sia digitale.

“MMXX: Time to be Audacious” è stato premiato anche nelle categorie speciali “Brand Experience” ed “Evento B2C”. L’evento è stato ideato e prodotto per Maserati da FeelRouge Worldwide Shows.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, ma siamo ancora più orgogliosi di aver inaugurato una nuova Era del Brand e di aver dato prova della nostra audacia.” ha sottolineato Davide Grasso, CEO Maserati. “Per il nostro Marchio questo è un momento di costruzione: la costruzione del nostro futuro. L’evento per il quale siamo stati premiati sottolinea il nostro coraggio ed è la rappresentazione dei valori di Maserati. Siamo, infatti, guidati dalla nostra passione, unici per il nostro design e innovativi per natura.”

“Siamo felici di festeggiare con Maserati questo importante premio che corolla un’esperienza straordinaria in un momento così particolare, dando fiducia al futuro di tutta la live industry.” ha dichiarato Valentina Saluzzi, CEO di FeelRouge Worldwide Shows. “Confrontarci con un brand il cui heritage rappresenta una pagina importante della storia dell’automotive, in un momento di svolta strategica e di rinnovamento dello storytelling, è stata una sfida eccitante. Abbiamo lavorato insieme all’eccellente team Maserati per oltre un anno, con un mutuo scambio di esperienze ed intuizioni davvero raro.”

Mercoledì 9 settembre, lo show è stato sia reale, con la presenza di circa 500 ospiti presso l’Autodromo di Modena, sia virtuale ed è stato accompagnato a distanza da due “mirror event” in contemporanea a New York e a Tokyo.

Lo spettacolo ha dato vita ad un racconto coinvolgente e appassionante, pensato per eludere gli schemi delle celebrazioni tradizionali e dei lanci di prodotto. Si è trattato di una vera e propria immersione nell’anima del Brand, per celebrarlo e riscoprirlo completamente rinnovato.