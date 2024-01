Inizia la sperimentazione della nuova viabilità al polo scolastico di Sassuolo

A Sassuolo, da lunedì 29 gennaio 2024 e fino a domenica 11 febbraio 2024, prenderà il via la sperimentazione della nuova viabilità al polo scolastico dell’istituto “Volta – Don Magnani” e del liceo “Formiggini” in via Falcone e Borsellino.

In particolare, i veicoli diretti ai due istituti scolastici non potranno accedere a via Falcone e Borsellino, potendo dunque arrivare fino alla rotatoria presente alla fine di via Nievo. Saranno accessibili i tre parcheggi (piscine, palapaganelli e palestra) ai quali i veicoli dei genitori saranno indirizzati per scaricare e caricare gli studenti, evitando la sosta non consentita lungo il tratto di via Nievo, mentre le fermate degli autobus urbani ed extraurbani verranno tutte spostate davanti all’ingresso dell’istituto Volta.

La polizia municipale di Sassuolo ed i volontari che già prestano quotidianamente il loro contributo gestiranno il nuovo flusso di transito con l’ulteriore supporto della Polizia Provinciale.

Gli istituti scolastici metteranno a disposizione “pass” per il personale docente e non docente che potrà accedere e parcheggiare in via Falcone e Borsellino; sarà inoltre libero l’accesso ai disabili (ed infortunati), ai mezzi di soccorso e forze dell’ordine, ed a tutti i cicli e motocicli.

La proposta, sarà adottata in via sperimentale per due settimane così da verificarne l’effettiva capacità di miglioramento e recepire tutte le informazioni di dettaglio utili alla migliore definizione del progetto.

La soluzione adottata è stata elaborata con il supporto del corso di “Logistica e Trasporti” dell’istituto Volta che ha messo in atto un progetto didattico ad hoc, i tecnici della Provincia e del Comune insieme alla Polizia municipale di Sassuolo, a seguito del percorso “partecipato” di collaborazione tra la Provincia stessa, il Comune di Sassuolo, Agenzia per la mobilità di Modena nonché i due istituti presenti nel campus con l’obiettivo condividere strategie per il miglioramento della viabilità.

Successivamente, a partire dal prossimo settembre 2024, verrà adottata la soluzione definitiva e più idonea, contestualmente al trasferimento di circa 33 classi del Liceo Formiggini dalla attuale sede principale di via Bologna alla nuova di via Falcone e Borsellino in corso di realizzazione.