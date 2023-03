Biblioteca Matilda compie 19 anni: Una giornata di iniziative speciali

Il 15 marzo la biblioteca ragazzi Matilda compirà 19 anni. Per l’occasione si celebrerà il MatilDay, un open day con apertura straordinaria dalle 9 alle 18 e un programma da non perdere. Si parte alle 9 con le rassegne di lettura “Voce che culla” (0-12 mesi), alle 10 “LibriTraLeMani” (12-24 mesi) e alle 11 “Piccole orecchie” (2-3 anni); per tutta la mattina, dalle 9 alle 11, “Nati per leggere” (0-5 anni).

Nel pomeriggio sarà la volta dei più grandi: “Leggi questo” (10-13 anni) alle 15.30 e “L’Ora delle storie” (6-9 anni) alle 17.

Ciliegina sulla torta l’incontro con Cecilia Randall, autrice best-seller della serie “Hyperversum” che alle 17 presenterà i suoi due romanzi più recenti, “Artia di Camelot” (Giunti 2022) e “Kitsune - L’ombra della volpe” (Gribaudo 2023), adatti a un pubblico dagli 11 ai 99 anni.

Conclusione in bellezza: alle 18 torta per tutti!

Ma anche per gli adulti sono previste iniziative in Villa, a cominciare da “Tutte storie”, il gruppo di lettura tenuto dalle bibliotecarie: l’11 marzo alle 15.30 si parlerà del romanzo “Trema la notte” di Nadia Terranova. Leggerlo in anticipo è consigliato ma non obbligatorio!