Biblioteche: migliorie all'impianto di condizionamento di Villa Giardini

Il Comune di Formigine ha ottenuto un finanziamento della Regione Emilia-Romagna per i lavori di completamento dell’impianto di condizionamento presente nella biblioteca comunale Daria Bertolani Marchetti. Il contributo concesso è di 87.500 euro su un totale di 125mila necessari per portare a termine l’intervento.

Il bando regionale si riferiva a progetti relativi ad interventi di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale e metteva a disposizione un totale di 3 milioni e 50mila euro per il finanziamento di 9 progetti.

“I lavori per il nuovo impianto di condizionamento della biblioteca comunale - spiega l’Assessore alla Cultura Marco Biagini - sono stati pensati per migliorare il comfort ambientale e contemporaneamente incrementare la fruibilità di Villa Gandini, sede della biblioteca comunale, senza però andare a intaccarne il valore storico e l’estetica . La struttura, oltre ad essere un servizio pubblico per la comunità, rappresenta un punto di aggregazione per giovani e anziani e una meta turistica del territorio, ma non essendo dotata di un impianto di climatizzazione, rende la consultazione dei libri e lo studio nel periodo estivo difficile soprattutto nelle giornate più calde. Con questo intervento incentiviamo i cittadini a frequentare lo spazio, promuovendo lo sviluppo della cultura e la conoscenza di un patrimonio storico fondamentale per il territorio; per questa ragione vorrei ringraziare tecnici ed operatori comunali impegnati in questo lavoro fondamentale di ricerca dei fondi e di costante attenzione alla cosa pubblica, perché raggiungere questo obiettivo non era scontato".

I lavori sono in programma indicativamente da febbraio ad aprile 2023.