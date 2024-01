Bike to Work progetto proprogato: finora risparmiate 34 tonnellate di CO2

Il progetto ‘Bike To Work’ a Maranello proseguirà almeno per altri tre anni, fino al 31 dicembre del 2026. È l’effetto della proroga formalizzata nei giorni scorsi dall’Amministrazione maranellese.

Finora, a quasi tre anni e mezzo dal suo avvio, il ‘Bike to Work’ - nato per incentivare i lavoratori a percorrere in bici il tragitto casa-lavoro, per un premio mensile che può arrivare a 50 euro - ha fatto registrare circa 200mila chilometri percorsi, per un risparmio che ha superato le 34 tonnellate di anidride carbonica prodotta.

Inoltre, continua ad aumentare il numero di lavoratori che partecipano volontariamente al progetto, passati nell’ultimo anni da 196 a 252. Sono tutti dipendenti di una delle 26 aziende del territorio che hanno aderito al progetto, finanziato dal Comune di Maranello in base agli accordi sottoscritti con le singole imprese interessate all’iniziativa.

“Abbiamo deciso di proseguire con il ‘Bike to Work’ - sottolinea Luigi Zironi, Sindaco di Maranello - non solo per i numeri, che ne indicano la crescita costante e l’apprezzamento da parte dei cittadini lavoratori, ma soprattutto per le finalità del progetto, che punta a ridurre il numero delle auto e a promuovere i sani stili di vita.

“In tema di mobilità sostenibile - aggiunge Chiara Ferrari, Assessore alla Mobilità - è un altro tassello che fa parte della più ampia programmazione relativa allo sviluppo della rete ciclabile locale, sulla quale stiamo investendo molte risorse per lo più intercettate dal PNRR. Nei prossimi mesi verranno infatti realizzati nuovi percorsi ciclopedonali sul territorio maranellese, studiati per collegare tra loro, in piena sicurezza, luoghi strategici della nostra città”.

Riguardo al funzionamento del ‘Bike to Work’, modalità e criteri non sono cambiati: l’incentivo vale 20 centesimi a chilometro e per calcolare le distanze percorse - quindi anche per quantificare il bonus - ogni dipendente attiva una specifica app gratuita sul proprio cellulare, che verifica il tragitto compiuto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, nonché le emissioni di CO2 evitate.

Per le aziende è anche un modo per incrementare il proprio welfare aziendale e contribuire al percorso di sensibilizzazione del proprio personale sui temi della mobilità sostenibile e sull’esigenza della riduzione delle emissioni di gas inquinanti. Al progetto possono partecipare le imprese che hanno sede nel territorio comunale di Maranello.