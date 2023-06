Pubbliche assistenze, dai bilanci Anpas "grande spinta a continuare il lavoro

“È sempre un bel momento la presentazione dei nostri bilanci, in particolare il Bilancio sociale, che ci consente di visualizzare concretamente il grandissimo lavoro svolto dalle Pubbliche Assistenze dell’Emilia-Romagna nell’arco di un anno. Solitamente è un momento di festa, e quest’anno abbiamo avuto anche la possibilità di vederlo ospitato in una location straordinaria, il Museo Enzo Ferrari di Modena. Ma ovviamente il nostro pensiero, il nostro cuore, ma più concretamente tantissime nostre squadre operative in questi giorni sono impegnate in Romagna, per cercare di aiutare la popolazione duramente colpita dall’alluvione. Tanto è stato fatto, ma tantissimo resta ancora da fare, per cui oggi restiamo focalizzati su questo obiettivo prioritario”.

Così il Presidente di Anpas Emilia Romagna, Iacopo Fiorentini, commenta la giornata che si è svolta oggi a Modena, per la presentazione dei bilanci dell’associazione, che riunisce 108 pubbliche assistenze, oltre 15 mila tra volontarie e volontari, 100 mila soci sostenitori sul territorio regionale.

Un’assemblea che per la prima volta è stata ospitata appunto da un luogo straordinario, le cui radici affondano in quella forza di volontà, caparbietà e inventiva alla quale attingono anche le realtà di soccorso e assistenza afferenti ad Anpas: il Museo Enzo Ferrari. L’evento ha visto la partecipazione di molti delegati in rappresentanza praticamente di tutte le Pubbliche Assistenze regionali, ed oltre al Presidente Fiorentini dei membri della Direzione e del Consiglio regionale, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il Presidente nazionale di Anpas Niccolò Mancini. Bonaccini ha affermato: “Siete una straordinaria realtà fatta di migliaia di volontari che garantiscono ogni giorno ai nostri territori e alle nostre comunità servizi di qualità, in grande quantità. Senza di voi, saremmo tutti molto più poveri. Grazie per quello fate ogni giorno. Viva le Pubbliche Assistenze! Viva Anpas!”.

Bonaccini ha rimarcato inoltre il ruolo fondamentale delle Pubbliche Assistenze emiliano-romagnole anche in situazioni di calamità come quelle che si sono verificate in Romagna dove stanno dando un grandissimo aiuto alle comunità per rialzarsi e ripartire.

Il momento centrale della giornata è stato la presentazione del bilancio sociale 2022: un documento che traccia il ritratto di una associazione in ottima salute, sia sotto il profilo economico, che dal punto di vista della capacità di coinvolgimento di tanti volontari anche giovani, che rappresentano una garanzia di continuità dei servizi. Un documento che contiene relazioni anche sull’impegno ambientalista di Anpas, le esperienze più innovative portate avanti da singole realtà territoriali, il conto economico, le attività legate alla formazione continua del personale e dei dipendenti, e un approfondimento sull’apertura di Casa Anpas, la sede regionale aperta proprio nel 2022 a Bologna, in via Giovanni Papini 32.

L’attività cardine delle Pubbliche Assistenze Anpas resta quella dell’emergenza-urgenza sanitaria e del trasporto socio-sanitario. In convenzione con le Asl e gli Enti locali, l’associazione collabora al corretto funzionamento di servizi quali il 118 e il trasporto delle persone disabili. Questo settore è l’ambito che impegna maggiormente i volontari ANPAS, con il 90,8% delle Associazioni dedicate a livello nazionale (percentuale che si riflette nel forte radicamento territoriale dell’Associazione). In Italia, infatti, oltre il 70% degli interventi in emergenza sono garantiti dal volontariato.

Il servizio ambulanze è l’attività originaria dell’Associazione, suddivisa in trasporto di emergenza e ordinario. Oltre ad intervenire in situazioni di urgenza, infatti, le Pubbliche Assistenze accompagnano la sicurezza delle manifestazioni sportive e culturali, conducono le persone bisognose nelle strutture ospedaliere con il servizio di emergenza, di trasporto ordinario, di accompagnamento sociale, garantendo loro il diritto fondamentale della mobilità.

“Le assemblee annuali – conclude Iacopo Fiorentini – si sono confermate anche in questa occasione come un momento di grande importanza, non soltanto di rendicontazione dei risultati, che ovviamente ci danno grande soddisfazione e spinta a continuare il nostro lavoro, ma anche di confronto tra le associazioni della rete Anpas e con la Regione, per pianificare le azioni per poter continuare a garantire i nostri servizi ad un livello sempre estremamente alto, e dove possibile migliorare ancora”.