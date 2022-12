Sport e solidarietà: sette bimbi ucraini a lezione di nuoto grazie a L'Angolo

La cooperativa sociale L’Angolo di Modena continua nel suo impegno a favore dei profughi ucraini presenti sul territorio: vincitrice del bando comunale che prevede l'assegnazione di contributi a sostegno della pratica sportiva di ragazzi e ragazze di nazionalità ucraina di età dai 6 ai 16 anni per l'a.s. 2022/2023, la cooperativa garantirà a sette minori ucraini la possibilità di partecipare a corsi di nuoto presso le Piscine Dogali di Modena e al Club Giardino di Carpi.

“Tra di loro, sono presenti anche 2 bambini sordi a cui è stato affiancato un istruttore dedicato - spiega la presidente Mirella Margarino - Ringraziamo il Comune di Modena per questa importante opportunità offerta ad alcuni dei piccoli beneficiari ucraini che ospitiamo e anche le strutture sportive ospitanti per la disponibilità dimostrata: riteniamo che lo sport sia un veicolo eccezionale per l’integrazione e l’inclusione nel territorio ospitante, in particolare per i cittadini più fragili e ci auguriamo che tali opportunità continuino anche in futuro”.

L’Angolo attualmente gestisce un Centro di Accoglienza Straordinaria per richiedenti asilo che ospita circa 400 beneficiari, di cui 30 sono minori membri di nuclei familiari accolti nel Progetto di Accoglienza. A partire da marzo 2022, la cooperativa ha inoltre iniziato ad accogliere famiglie profughe ucraine, nella maggioranza dei casi giovani madri con i loro figli minori oppure uomini con disabilità o patologie mediche importanti. Quello relativo all'inclusione sociale tramite la pratica sportiva è un ulteriore tassello che si aggiunge alla proposta di accoglienza rivolta a questa fascia di popolazione a sostegno della quale L'Angolo opera in prima linea in città.