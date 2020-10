A scuola a piedi, a Formigine è ripartito il Bimbibus

Bimbibus, l’autobus umano che ormai da diversi anni accompagna i bimbi a scuola grazie al supporto degli accompagnatori, è finalmente ripartito. Si tratta di un progetto virtuoso, capace di raccogliere una triplice finalità: ridurre il traffico specie nei dintorni dei plessi scolastici, contrastando così anche l’inquinamento, ed incentivando uno stile di vita sano che educhi i più piccoli all’attività fisica ed alla mobilità sostenibile.

A questi si è aggiunta poi, a causa dell’emergenza epidemiologica, una motivazione in più: la volontà di ridurre i momenti di possibile contagio, raggiungendo scuola all’aria aperta e lasciando così ulteriori posti a disposizione sui mezzi di trasporto scolastico. Proprio per l’attenzione che non può mancare nel rispetto della sicurezza di tutti si sono rese necessarie una serie di misure di precauzione sia per gli accompagnatori - adulti iscritti come volontari civici nel registro unico comunale, coordinati dal Servizio Ambiente del Comune di Formigine - che per i bambini stessi, dall’ autocertificazione che attesti l’assenza di sintomi legati al virus o contatti con persone positive all’obbligo di mascherina per tutto il tragitto casa-scuola.

Gli operatori, sempre almeno in due per gruppo così da agire da apri e chiudi fila, dovranno sempre essere dotati di un flaconcino di gel disinfettante per le mani, utilizzando in mancanza di questo i guanti. Una piccola modifica riguarderà solo gli orari: come richiesto dalle diverse direzioni didattiche i bambini aderenti al progetto Bimbibus accederanno alla scuola alle ore 8.10, lasciati dagli accompagnatori e presi in carico dai collaboratori scolastici che li accompagneranno nelle singole aule. Tutti i partecipanti dovranno sempre contraddistinti da gilet, cartellino ed altri gadget di riconoscimento.

Chi avesse smarrito questi materiali può passare a ritirarli presso l’Urp del Comune di Formigine, in via Unità d’Italia 26, nelle fasce orarie di apertura. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il 059416344 o scrivere all’indirizzo mail ambiente@comune.formigine.mo.it.