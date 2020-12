Vaccino, sperimentazione in stand-by a Modena. Prime dosi Pfizer a metà gennaio

Nonostante la grandi disponibilità del personale del Policlinico e dei candidati, a Modena non è ancora partita la sperimentazione del vaccino Oxford-AstraZeneca. Si attende infatti l'autorizzazione di Aifa, che dipende a sua volta dalle decisioni dell'Ema, l'equivalente europeo. Ieri è stato lo stesso commissario Arcuri a far sapere che il via libera dovrebbe arrivare il 12 gennaio 2021.

Stando a queste tempistiche, dunque, la sperimentazione modenese partirà pressochè in contemporanea alla vera e propria campagna vaccinale con il farmaco Pfizer-Biontech, le cui prime dosi sono attese proprio per la metà di gennaio.

Ne ha parlato stamane anche il direttore generale dell'Ausl, Antonio Brambilla, in un incontro con la stampa: "A Modena- premette il dg- abbiamo indicato come sede per le vaccinazioni l'ex aeronautica militare, dove siamo in grado di posizionare i frigoriferi necessari. In questi giorni stiamo pianificando nel dettaglio le azioni per vaccinare tutti i 5.000 dipendenti Ausl".

"Non c'è un decreto che li obbliga, ma- avvisa Brambilla- mi auguro lo facciano tutti, sicuramente gli operatori delle aree critiche e quelli delle residenze per anziani. Ci spenderemo in modo diretto affinchè si vaccinino tutti. E vaccineremo nelle varie residenze socio-assistenziali. Sarà un'attività gestita, nella sua prima fase, dal personale dell'azienda sanitaria".

Come più volte ribadito dalla Regione, la campagna vaccinale sarà indirizzata in primis ad operatori sanitari e ospiti delle strutture socio-assistenziali: vale a dire che in provincia di Modena arriveranno alcune migliaia di dosi degli svariati milioni ordinati a livello nazionale.

Anche Brambilla farà il vaccino anti-Covid: "Come per la vaccinazione anti-influenza, ci troveremo e lo faremo insieme ai colleghi. Vorrei che appena arrivasse il vaccino cominciassimo immediatamente".

(fonte DIRE)