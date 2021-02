Smog, bollino rosso in tutta al regione. Limitazioni fino a lunedì

Fino a lunedì 8 febbraio compreso. Fermi, anche domenica, i veicoli diesel Euro 4 e rimane in vigore il divieto di utilizzare riscaldamento a biomasse

Ancora bollino rosso per lo smog in Emilia-Romagna. Proseguono infatti fino a lunedì compreso le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione, decise da Arpae sulla base del nuovo modello previsionale di qualità dell'aria. Le misure, emerge dal bollettino di Arpae online, riguardano tutta la regione e superano, di fatto, la domenica ecologica, fino dunque al prossimo giorno di controllo lunedì. Con il nuovo modello 'predittivo', infatti, i giorni di controllo sono passati da due a tre e sono, appunto, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

L'obiettivo dell'applicazione della nuova modalità è ridurre significativamente gli accumuli di polveri sottili, intervenendo in anticipo.

L'applicazione delle misure d'emergenza prevede il divieto di circolazione, anche quindi domenica, per i veicoli diesel Euro 4 in tutta l'area inclusa all'interno delle tangenziali, dalle 8.30 alle 18.30. Oltre ai diesel Euro 4, si fermano anche i veicoli piu' inquinanti già bloccati durante la settimana in applicazione della nuova manovra ordinaria: i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.