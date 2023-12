Polizia Locale dell’Unione del Sorbara, conclusa la formazione per 19 nuovi operatori BLSD

Nel mese di dicembre si è conclusa la formazione BLSD (acronimo di Basic Life Support Defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore) per gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara; una formazione organizzata e voluta fortemente dall’Unione dei Comuni del Sorbara e dall’Associazione “Gli amici del cuore”.

La formazione si è svolta presso la sede dell’associazione in tre giornate, di quattro ore ciascuna, con simulazioni pratiche di primo soccorso che hanno permesso agli Operatori di Polizia Locale di acquisire nozioni immediatamente traducibili in operatività.

Durante la formazione è stato ribadito che un primo intervento di soccorso può salvare la vita a chi si è improvvisamente sentito male e ha un arresto cardiaco in corso: se il cuore cede i minuti sono preziosi e una corretta manovra di rianimazione cardiopolmonare, fatta da una persona formata e in grado di utilizzare un defibrillatore semiautomatico, può fare la differenza.

“Sono soddisfatto del corso che hanno seguito gli Operatori di Polizia Locale, dimostratisi molto motivati – riferisce il Comandante della Polizia Locale Luca Di Niquili –. Questa formazione costituisce il primo passo per un servizio in più, che troverà la sua completa realizzazione a breve con l’installazione di un defibrillatore a bordo delle pattuglie in servizio perlustrativo sul territorio dei quattro Comuni a beneficio delle nostre comunità. Gli Operatori di Polizia Locale, pertanto, da oggi, avranno una missione in più: non salvaguardano soltanto la sicurezza agli incroci, davanti a parchi e scuole, nei quartieri e nelle frazioni, ma sono formati per prestare un primo soccorso in caso di arresto cardiaco. Ribadisco, comunque, che il primo anello della catena della sopravvivenza è allertare il 118 e poi tentare di rianimare il paziente seguendo le indicazioni della centrale operativa del 118 e questo vale per tutti”.