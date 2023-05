Bomporto, riapre la Piscina Darsena sotto una nuova gestione

Dal prossimo mese la Piscina Darsena di Bomporto tornerà a servizio di cittadini e visitatori. L’Amministrazione comunale di Bomporto ha siglato un accordo con WeSport, società aggiudicataria del bando di gara.

L’accordo prevede la gestione dell’impianto da parte di WeSport per i tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto, a fronte di un canone di concessione di 7 mila euro che verrà versato dalla società sportiva all’Ente.

Conclusi i lavori di riqualificazione – dal rifacimento dei teli delle vasche e della copertura al ripristino di alcuni impianti della sala macchine – e completato l’affidamento, l’impianto natatorio è pronto ad ospitare le attività e i corsi per la stagione estiva, come spiega la Sindaca di Bomporto Tania Meschiari: “La riapertura della Piscina era attesa dai bomportesi e non solo, siamo soddisfatti di essere riusciti a garantire il servizio nei mesi estivi con un partner conosciuto e affidabile come WeSport. In ottica futura l’obiettivo è allungare i termini di affidamento per garantire continuità nella gestione di una struttura che per noi è strategica, non solo per ampliare la proposta sportiva sul territorio, ma anche per promuovere sani stili di vita, un percorso che, come amministrazione comunale, stiamo portando avanti da tempo”.