San Cesario, verso la bonifica per l'amianto dello stallone di via della Liberazione

Continua incessante l’opera di segnalazione tesa alla bonifica dall’amianto che ancora insiste sul territorio provinciale messa in atto parte dell’Osservatorio Nazionale Amianto sezione di Carpi. Questa volta la segnalazione, partita dal vice coordinatore Mirco Zanoli nel settembre dello scorso anno, dobvrebbe tradursi a breve nella bonifica di un ampia tettoia in amianto fortemente ammalorato su un ex edificio agricolo fatiscente, ubicato in via Della Liberazione a San Cesario sul Panaro.

Il Comune ha infatti avviato una verifica sulle condizioni del materiale di copertura e la proprietà ha espresso la volontà di bonificare l'area.

“Salutiamo con favore la decisione della proprietà di procedere alla bonifica, auspichiamo anche che la Regione Emilia Romagna proceda al più presto ad una revisione delle linee guida allineandola a quella di regioni più virtuose in tal senso, come ad esempio il Piemonte.”