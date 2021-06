Carpi, fino a 2.000 euro dal Comune per chi compra l'auto elettrica

Saranno 120.000 anche quest'anno gli euro destinati dal Comune a contributi per l'acquisto di veicoli elettrici: è la stessa cifra che nel 2020 si era raggiunta con più deliberazioni, visto il grande numero di domande.

Per quanto riguarda la tipologia di mezzi, questi saranno gli importi: massimo 150€ per monopattini, massimo 500€ per biciclette elettriche, massimo 1.000€ per uno motorino elettrico (ma possono diventare 1.500€ se contestualmente si “smaltisce” un motorino inquinante), e massimo 2.000€ per acquistare un'automobile elettrica - che possono raddoppiare se si rottama una macchina inquinante. Ogni contributo comunale è cumulabile con altri eventuali contributi pubblici.

Commenta Riccardo Righi, Assessore all'Ambiente: « Questa Amministrazione continua con atti concreti per essere protagonista della transizione ecologica, accompagnando i cittadini e la società in azioni e comportamenti finalizzati ad eliminare fonti di inquinamento. A breve rifinanzieremo anche il bike-to-work. »

La procedura per fare domanda è on-line, dal sito comunale: i contributi sono per persone fisiche residenti nel Comune di Carpi, che abbiano acquistato un mezzo di trasporto a « propulsione 100% elettrica » per uso esclusivamente privato nel periodo compreso fra il 1° Novembre 2020 e il 30 ottobre 2021, che è la data di scadenza del bando.

Sarà quindi stilata una graduatoria e il contributo sarà verosimilmente erogato entro la fine dell'anno. Tutti i dettagli, requisti e modalità sul sito istituzionale.