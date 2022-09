Bonus trasporti, si attiva anche con l'app di Seta. Biglietterie potenziate

Da martedì 27 settembre gli utenti SETA possono utilizzare il Bonus Trasporti anche online (per acquisti o ricariche di abbonamenti annuali o mensili a tariffa ordinaria), collegandosi alla pagina www.setaweb.it/mo/ricarica- online oppure utilizzando la app SETA, disponibile gratuitamente per dispositivi Apple ed Android. Questa possibilità è stata attivata dall’azienda a seguito dell’abilitazione della procedura informatica da parte del Ministero del Lavoro, che eroga materialmente il bonus, avvenuta lunedì 26 settembre.

Inoltre, in considerazione dell’intenso afflusso di utenza registrato in questi giorni, nonché della durata della procedura necessaria per l’utilizzo del Bonus Trasporti, SETA ha potenziato il servizio agli sportelli della biglietteria dell’Autostazione di Modena: oggi e domani, infatti, tutte le 4 postazioni disponibili saranno attive dalle ore 06:30 alle ore 19:30, senza interruzione. Presso la biglietteria di Modena sarà inoltre presente personale ausiliario con funzioni di assistenza ed informazioni all’utenza.

Ricordiamo che il Bonus trasporti consiste in un buono del valore massimo di 60 € utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili a tariffa ordinaria: può essere richiesto esclusivamente via web sul sito del Ministero del Lavoro, prima dell’acquisto dell’abbonamento, dalle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35mila €. Il Bonus Trasporti, disponibile fino ad esaurimento fondi, può essere richiesto fino al 31 dicembre e deve essere utilizzato nel mese di emissione.

Invece, per utilizzare il Buono Trasporti in occasione del rinnovo di abbonamenti a tariffa agevolata (es.: per studenti universitari, anziani, disabili, eccetera) e di quelli emessi a seguito di convenzioni con enti o aziende è necessario rivolgersi esclusivamente alle biglietterie SETA abilitate (elenco ed orari sono pubblicati all’indirizzo https://www.setaweb.it/mo/ news/3411), presentando una copia cartacea del Buono.

“Stiamo registrando da qualche giorno un afflusso molto più intenso del solito alle nostre biglietterie, dovuto al grande quantitativo di cittadini che hanno richiesto il Bonus Trasporti e sono obbligati dalla norma ad utilizzarlo entro la fine di settembre. Da un lato questo è un segnale positivo, perché evidenzia una rinnovata attenzione al trasporto pubblico, ma dall’altro ci rende necessario uno sforzo imprevisto per adeguare, in tempi strettissimi, la nostra struttura commerciale. Consigliamo pertanto a tutti coloro che, per utilizzare il Bonus Trasporti, debbono semplicemente acquistare o ricaricare un abbonamento mensile o annuale a tariffa ordinaria di attivarsi sui canali online predisposti” dichiara Antonio Nicolini, Presidente di SETA.

Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono rivolgersi al servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216 e via WhatsApp al numero 334 2194058.