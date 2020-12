Bonus sociali sulle utenze domestiche, non servirà più fare domanda

Dall’1 gennaio 2021 non occorre più presentare domanda per ottenere il bonus idrico, il bonus elettrico e il bonus gas.

I bonus sociali per disagio economico saranno infatti riconosciuti automaticamente ai cittadini e ai nuclei familiari che ne hanno diritto (come stabilito dal Decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157); pertanto i cittadini non devono più presentare domanda presso i Comuni o i Caf come invece hanno fatto sino ad ora.

Per ottenere i bonus per disagio economico è pertanto sufficiente richiedere l’attestazione Isee. Se il nucleo familiare rientra nelle condizioni che danno diritto al bonus per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura idrica (che per ora resta quello del 2020 con limite Isee di 8.265,50 euro) l'Inps, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.

Non verrà invece erogato automaticamente il bonus energia elettrica rivolto a persone con disagio fisico in funzione delle apparecchiature medico terapeutiche utilizzate, che si continua a richiedere all’ufficio Pacchetto Famiglie del Comune.