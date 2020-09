Mutinae Plectri, borsa di studio per giovani mandolinisti tra i 12 e i 18 anni

Le borse di studio sono rivolte a giovani di ambo i sessi che intendono frequentare un corso di mandolino per ampliare le loro conoscenze musicali e migliorare la loro formazione artistica e umana. I giovani interessati che intendono presentare domanda non dovranno avere meno di 12 anni e più di 18 anni alla data di inizio del corso (Ottobre 2020).

Le richieste per la borsa di studio dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo: info@ottocorde.it entro e non oltre Domenica 18 Ottobre alle ore 21.00 correttamente e integralmente compilate (Vedi pagine seguenti). Nella settimana seguente i candidati alle borse di studio verranno contattati per effettuare un colloquio conoscitivo informale ma obbligatorio con la commissione selezionatrice in cui si avrà occasione di conoscere i candidati e le loro motivazioni.

La comunicazione della vincita della borsa di studio verrà comunicata telefonicamente e per e-mail. La commissione formata dal Consiglio Direttivo dell’associazione “Mutinae Plectri” si riunirà entro La fine di Ottobre 2020, in cui verranno comunicati telefonicamente i risultati. Si prega quindi di essere reperibili al numero fornito.

La commissione formata da alcuni membri del Consiglio Direttivo dell’associazione “Mutinae Plectri” non valuterà l’eventuale formazione musicale del giovane bensì la propensione all’apprendimento e le motivazioni personali. In caso di parimerito o sovrannumero di richiedenti sarà la commissione a decidere a chi devolvere la borsa di studio. Resta comunque aperta la possibilità di iscriversi al corso di mandolino al di fuori della borsa di studio. Le richieste che non rispettano l’adeguata compilazione del modulo o i criteri di selezione saranno automaticamente respinte.

Il Consiglio Direttivo dell’associazione “Mutinae Plectri” si riserva la libertà di non assegnare la totalità delle borse di studio in caso di mancate richieste o requisiti irregolari. Non è ammessa la candidatura agli associati alla “Mutinae Plectri” o a soggetti che abbiano già usufruito della borsa di studio negli anni precedenti.

BORSA DI STUDIO - Le 5 borse di studio per il coinvolgimento di giovani avranno il valore di 600€ l’una, i quali non saranno erogati in denaro ma solo in servizi che coprono il costo totale. Il valore di ogni borsa di studio copre il costo delle seguenti attività per ogni candidato:

Corso collettivo di mandolino, presso la nostra scuola di musica (Via Giardini, 255, Modena - locali sopra il teatro Michelangelo) da Novembre 2020 a Giugno 2021, a cadenza settimanale per favorire l’integrazione tra gli stessi giovani.

- Partecipazione alle prove e agli spettacoli dell’orchestra degli allievi “Estudiantina Mutinae Plectri”, con cadenza settimanale per una maggiore integrazione nella realtà musicale dell’associazione.

- Usufrutto di uno strumento musicale (Mandolino) per tutto il periodo di validità della borsa di studio.

- Tesseramento “Mutinae Plectri” ARCI 2020/2021 (comprensivo di assicurazione).

Partecipazione alle attività dell’associazione.

Accesso alla consultazione del “Fondo Musicale Piergiorgio Pecorari”.

I vincoli per i vincitori della borsa di studio saranno la salvaguardia dello strumento affidato e la eventuale copertura del costo di rottura, riparazione, perdita o altri danni allo stesso. È inoltre richiesta la assidua e seria partecipazione alle attività.

L’associazione si impegna a rispettare tutte le norme legate all’emergenza COVID-19. Per garantire la sicurezza si chiede la massima collaborazione e il massimo rispetto della burocrazia e delle norme. La modulistica integrativa sarà consegnata e compilata al momento dell’inizio dei corsi.

Bando completo su: https://drive.google.com/drive/folders/1UtfO2XbQnj-NE5V-Nt_uMSU3_UpfKYXi?fbclid=IwAR0482Gc1JepXWJC2oMss67CQA34PGEWPvpTUdSWRJSwEb5HsdmYL5qvXiw

