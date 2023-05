Its Biomedicale, due borse di studio per gli studenti meritevoli

Sono state consegnate questa mattina preso l’Its Biomedicale di Mirandola le borse di studio promosse dall’associazione dipendenti della SanFelice 1893 Banca Popolare “Stabilità per il territorio e dal quotidiano Sul Panaro.net. Sono state assegnate agli studenti Celeste Scacchetti e Matteo Nardellotto. La borsa di studio è intitolata alla memoria di Carmelo Varà, dipendente dell’istituto di credito scomparso prematuramente.

Alla cerimonia hanno partecipato Federico Mazzoli e Tiziano Rovatti, in rappresentanza dell’associazione dipendenti della banca; Antonella Cardone, direttrice del quotidiano Sul Panaro.net; Letizia Budri, vice sindaca del Comune di Mirandola

Tra gli ospiti anche l’imprenditore Luigi Ganzerli, già socio del padre del biomedicale di Mirandola Mario Veronesi, che ha descritto il clima che si viveva in quei pioneristici anni che hanno dato vita al distretto che ha arricchito e dà ancora lustro alla Bassa Modenese.

Federico Mazzoli ha spiegato che “L’associazione dipendenti è stata creata nell’anno del terremoto e fin da subito aveva l’idea di promuovere i giovani del territorio in questo modo. La borsa di studio è intitolata a Carmelo Varà - i cui parenti erano presenti alla cerimonia – che era una giovane promessa ed è riuscito a lasciare il segno nella banca prima di andarsene. Noi dipendenti ci siamo autotassati e abbiamo messo in campo questa borsa per ricordare la sua figura”.

Rovatti ha ricordati agli studenti che “Siete figli di un territorio che ha valori importanti, e le capacità del nostro territorio sono quelle che voi dovete portare avanti: la caparbietà, la determinazione, la capacità di sognare, il saper lavorare e vivere il gruppo” ringraziando poi il Comune di Mirandola per il sostegno testimoniato dalla presenza della vice sindaca Letizia Budri, la quale ha portato il suo saluto ringraziando per questo “investimento sui giovani, cosa non scontata. Si tratta di ragazzi e ragazze con competenze tecniche importanti e molto ricercate”.

Alla consegna delle borse di studio Antonella Cardone ha ricordato come la scelta dei due studenti che sono stati risultati vincenti nella graduatoria è stata stilata - ai fini dell’assegnazione della borsa, del valore di mille euro ciascuna - per merito, percentuale di frequenza e capacità comunicative e di racconto di se stessi. “Perché – ha osservato la direttrice del quotidiano Sul Panaro – la competenza tecnica che qui si matura è importante, buona capacità di presentazione e di comunicazione possono fare la differenza”.