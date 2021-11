Una borsa di studio per Marco*. La raccolta fondi per un bambino che ha perso il papà

"La scorsa settimana Marco* (nome di fantasia) ha perso il papà in un tragico incidente stradale. Marco* frequenta la classe seconda della scuola primaria paritaria "La Carovana" di Modena ed è molto importante - per lui, per la sua mamma ma anche per tutti i suoi compagni - che possa completare il proprio percorso senza dover cambiare scuola.

Per questo abbiamo voluto attivare questa campagna di raccolta fondi: centrando l'obiettivo - grazie anche al contributo della scuola – Marco* potrà concludere il proprio ciclo scolastico (fino alla quinta elementare) senza alcun onere per la famiglia." Firmato, Un gruppo di genitori della scuola.

Così genitori e insegnati, della scuola dove il bambino che ha perso il papà, hanno voluto dare il loro contributo. Hanno lanciato così una raccolta fondi per lui Marco* e anche la famiglia. Donare e partecipare è facile basta seguire le isctruzioni del sito .