Sassuolo: il Comune ha deliberato l'assegnazione di 25 borse di studio, ecco come richiederle

Sono 25 le borse di studio che verranno assegnate dal Comune di Sassuolo e così suddivise: 20 borse di studio del valore di 500 euro rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado o classi corrispondenti alla classe terza di corsi di istruzione e formazione professionale (IEFP); 5 borse di studio del valore di 1.000 euro rivolte agli studenti frequentanti per la prima volta il primo anno di Università.

Come presentare le domande

Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 15/09/2022 alle ore 18.00 del 20/10/2022 esclusivamente on line, con credenziali SPID e CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi), compilando in ogni sua parte il modulo on line. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Urp o il Servizio Pubblica Istruzione