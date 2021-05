Consegnati i premi al merito scolastico “La Faretra” ad 8 studenti dell’Unione Terre d’Argine

Nel corso di una cerimonia realizzata via web il Lions Club Carpi Host ha consegnato i premi al merito scolastico “La Faretra”, riservati agli studenti delle scuole medie del territorio dell’Unione Terre d’Argine. Per l’edizione relativa all’anno 2019/2020 sono stati premiati 8 ragazzi che hanno concluso il percorso scolastico con il massimo dei voti (10/10), ad ognuno di loro è stata assegnata una borsa di studio dal valore di 500 euro.

“Questa iniziativa, giunta alla sua diciannovesima edizione, rappresenta il fiore all’occhiello dell’attività che il nostro sodalizio realizza a favore delle scuole e delle giovani generazioni del territorio. Il premio è finalizzato a stimolare i giovani a sfruttare appieno le proprie potenzialità, unendo alla capacità intellettiva un impegno consapevole e costante. E’ riservato agli studenti delle scuole superiori di primo grado perché si vuole sottolineare il valore formativo e di orientamento della cosiddetta scuola media, che ha la possibilità di mettere in luce le doti dei preadolescenti aiutandoli ad operare scelte mirate per il loro futuro. I ragazzi premiati sono stati segnalati direttamente dai loro insegnanti, in virtù dell’eccellente profitto scolastico raggiunto” sottolinea Andrea Ciroldi, Presidente Lions Club Carpi Host.

I premiati di questa edizione de “La Faretra” sono stati: Chiara Diacci (Istituto “R. Gasparini” di Novi di Modena); Emma Sofia Vaccari (Istituto “Sassi” di Soliera); Sofia Carretti (Istituto “S. Giovanni Bosco” di Campogalliano); Martina Saetti (Istituto “M. Hack” di Carpi); Amelie Accorsi (Istituto “O. Focherini” di Carpi); Maria Vigliotti (Istituto “G. Fassi” di Carpi); Alessandro Bulgarelli (Istituto “Sacro Cuore” di Carpi); Leonardo Tadolini (Istituto “A. Pio” di Carpi).

La registrazione della cerimonia di premiazione – che ha visto la partecipazione dei soci del Lions Club Carpi Host ed è stata condotta da Elisa Massari e Giampiero De Giacomi - è disponibile sul canale Youtube del Lions Club Carpi Host.