Sassuolo, per gli studenti 25 borse di studio da 500 euro ciascuna

E’ stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Sassuolo il “Bando per l’assegnazione di borse di studio a studenti delle scuole secondarie di 2° grado o Iefp e di corsi universitari residenti nel Comune di Sassuolo”.

Il bando assegna 20 borse di studio, del valore di € 500,00 ciascuna, per studenti frequentanti le ultime tre classi di scuola secondaria di 2° grado statali o paritarie compresi i corsi serali, esclusi i corsi di recupero, o della terza classe di IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP. Sono assegnate inoltre 5 borse di studio, del valore di € 1.000,00 ciascuno, per studenti iscritti al 1° anno di qualsiasi corso legalmente riconosciuto di Università degli Studi italiana per l’anno accademico 2020/2021 .

Il termine perentorio per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio è lunedì 19 ottobre alle ore 13

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente on-line sul sito del Comune di Sassuolo dallo studente maggiorenne o dal genitore/tutore dello studente minorenne collegandosi al link dedicato (https://portale-sassuolo.entranext.it/home)

Per presentare la richiesta di borsa di studio online occorre:

1. essere in possesso di credenziali SPID (o Federa, se ancora valide);

2. accedere al portale Entranext;

3. compilare la domanda in tutte le sue parti secondo le istruzioni.

Possono fare domanda per la concessione del beneficio economico gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: avere residenza anagrafica nel Comune di Sassuolo; far parte di un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 25.000,00, risultante da attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 159/13; non essere debitore alla data del 30.06.2020 (da parte del richiedente o nucleo familiare del richiedente) per somme consistenti (superiori all’importo del beneficio concesso) per i servizi erogati dal settore 1° Servizi alla Persona del comune di Sassuolo, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni basate su specifiche relazioni rilasciate dai servizi sociali competenti; non aver già ottenuto, alla data di scadenza del presente bando, l’assegnazione di borse di studio o analoghe facilitazioni di diritto allo studio ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/2001 per l’a.s. 2020/2021 ;

In particolare, per gli studenti di scuola secondaria di 2° grado, è necessario: frequentare le ultime tre classi delle scuole secondarie di 2° grado o classi corrispondenti alla terza classe di IeF; essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata; frequentare regolarmente anche l’a.s. 2020/2021.

