ECO Certificazioni promuove tre borse di studio per i giovani studenti Unimore

ECO Certificazioni, azienda romagnola leader nei servizi di certificazione, valutazione di conformità e formazione in ambito qualità, ha istituito 3 borse di studio del valore di 5mila euro ciascuna per gli studenti più meritevoli iscritti al primo anno nei corsi di laurea in discipline STEM - Science, Technology, Engineering e AAE – Advanced Automotive Engineering, proposti dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia per l’Anno Accademico 2021/22.

Delle tre borse di studio, due in particolare saranno esclusivamente dedicate alle studentesse UNIMORE con l’obiettivo di incentivare la presenza femminile nei corsi di laurea di ambito scientifico e supportare le giovani donne nella realizzazione dei propri progetti di carriera nel campo dell'innovazione, della tecnologia e dell’automotive. La valorizzazione delle persone e del loro talento, senza distinzione di genere, è infatti una delle priorità delle linee strategiche in tema di Diversity & Inclusion adottate da ECO Certificazioni. Il progetto nasce, dunque, per sostenere la presenza delle donne nel mondo del lavoro e la loro partecipazione attiva alla vita economica e sociale, divenendo protagoniste delle trasformazioni in atto.

Serena Farina, Presidente di ECO Certificazioni spiega i motivi che hanno portato l’azienda ad investire in questo progetto: “Credo fermamente che istruzione e formazione siano tra gli strumenti più efficaci per perseguire la parità di genere e superare così gli stereotipi che spesso condizionano le decisioni nella scelta del percorso scolastico e professionale degli studenti e delle loro famiglie. Le donne e le ragazze nelle materie STEM e AAE sono sempre di più e sono il motore principale di un cambiamento che favorisce l’abbattimento del gender gap e l’avvicinamento delle donne a tutti i livelli delle discipline scientifiche. Vogliamo scommettere su di loro e sulla loro determinazione: per noi si tratta di una vera e propria responsabilità a sostegno della comunità e per la crescita delle persone.”

Le tre borse di studio

ECO Certificazioni S.p.A. – STEM: promuove l'istituzione di 1 borsa di studio dal valore di euro 5.000,00 (lordo ateneo) destinata ad una giovane studentessa/un giovane studente iscritta/o nell'a.a. 2021/2022 al primo anno di un corso di studio triennale in area STEM. Scadenza 15 aprile 2022. Qui il bando

ECO Certificazioni S.p.A – STEM AL FEMMINILE: promuove l'istituzione di 1 borsa di studio dal valore di euro 5.000,00 (lordo ateneo) destinata ad una giovane studentessa iscritta nell'a.a. 2021/2022 al primo anno di un corso di studio triennale in area STEM. Scadenza 15 aprile 2022. Qui il bando

ECO Certificazioni S.p.A. – AAE AL FEMMINILE: promuove l'istituzione di 1 borsa di studio dal valore di euro 5.000,00 (lordo ateneo) destinata ad una studentessa iscritta nell'a.a. 2021/2022 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in AAE. Scadenza 15 aprile 2022. Qui il bando