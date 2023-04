Borse di studio, premiati da Bper Banca 33 giovani modenesi

Si è svolta ieri pomeriggio al BPER Banca Forum Monzani di Modena la cerimonia di consegna delle borse di studio Fondazione 150° di BPER Banca. Quest’anno sono stati premiati 266 studenti provenienti da 42 province italiane che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2020-2021: 85 di loro hanno ricevuto un assegno da 700 euro, altri 181 un assegno da 500 euro. Un folto gruppo di premiati ha partecipato di persona all’evento che è stato anche trasmesso in streaming.

Tra i vincitori di Modena e provincia che si sono aggiudicati un assegno da 700 euro figurano: Tanveer Singh, Elisa Frignani, Lucia Tornincasa e Michele de Rienzo di Modena, Federica Magni di Bomporto, Viola Vellani e Aurora Corradi di Carpi, Lamis Ben Fahrat di Castelfranco Emilia, Wendy Ayewosa Maria Ricci di Pavullo nel Frignano, Rebecca Zannoni di Ravarino, Irene Sturniolo di Riolunato, Alex Veronese di San Prospero, Leonardo Agricola di Savignano sul Panaro e Doha Laghrari di Spilamberto.

Sono invece stati premiati con un assegno da 500 euro: Alessandro Cirillo, Aurora Casari, Lisa Marie Stocco e Dikra Belbouli di Modena, Matteo Magagni di Castelnuovo Rangone, Chiara Gelmini di Cavezzo, Alice Santi, Matilde Suffritti e Basma Jaafari di Finale Emilia, Samuele Cavani, Cecilia Nobili e Sara Dotti di Formigine, Riccardo Baraccani di Guiglia, Davide Osaman Ricci di Pavullo nel Frignano, Erika Meglioli di Sassuolo, Federico Cartolari e Alex Ionitel di Soliera, Michela Capuano di Spilamberto e Benedetta Solmi di Vignola.

Per BPER Banca sono intervenuti la Presidente Flavia Mazzarella e il Chief Human Resources Officer, Giuseppe Corni. Erano inoltre presenti Alessandra Camporota, Prefetto di Modena, Maria Grazia Baracchi, assessore all’Istruzione del Comune di Modena e Gianluca Marchi, Pro Rettore vicario dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Il Premio, giunto alla 56esima edizione, è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena e portato avanti negli anni, nel solco della tradizione, anche dopo la celebrazione, nel 2017, del 150° anniversario della nascita della banca, diventata nel frattempo BPER Banca.

L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che l’Istituto riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola, dell’educazione e delle giovani generazioni.

Nel corso dell’evento la Presidente Flavia Mazzarella ha affermato: “BPER Banca è sempre attenta a riconoscere il talento dei giovani, perché vuole contribuire all’educazione delle nuove generazioni anche attraverso il sostegno al percorso scolastico e universitario per formare le persone e i professionisti di domani. Oggi è un giorno speciale per noi e per questi studenti, perché vedono premiato il risultato del loro impegno e della competenza raggiunta: a loro vanno i nostri migliori complimenti e l’augurio di poter realizzare i propri sogni. La Banca – ha aggiunto Mazzarella – porta avanti ormai per tradizione numerosi progetti per valorizzare il talento giovanile, in particolare con iniziative didattiche e partnership con Accademie, Università e scuole. Una scelta fortemente voluta per offrire ai ragazzi maggiori opportunità in termini di istruzione, formazione e lavoro”.

Il Chief Human Resources Officer, Giuseppe Corni, ha a sua volta dichiarato: “La nostra Banca cerca di sostenere il percorso umano e formativo dei giovani talenti, premiandoli per il loro impegno e per i risultati. Ma la finalità dell’azione di BPER è duplice, perché questi stessi giovani saranno i migliori professionisti di domani che verranno inseriti nelle nostre aziende: siamo certi, dunque, che l’investimento sul valore umano e professionale di questi giovani talenti sia un’azione che contribuirà a creare valore per la società nel tempo”.