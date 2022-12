Bosch Rexroth Oil Control e Aseop insieme per il Natale

Bosch Rexroth Oil Control, azienda oleodinamica con stabilimenti produttivi a Nonantola, Pavullo n/F e Vezzano sul Crostolo, questo Natale è insieme ad ASEOP, l’Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica con un progetto dedicato sia ai collaboratori che ai più piccoli.

L’azienda emiliana, in linea con l’Agenda 2030 e per sostenere il Goal 16, che promuove società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, per garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli, ha attivato una campagna molto speciale. Per raggiungere l’obiettivo 16 è necessario l’impegno sia dei singoli individui, sia delle istituzioni. La pace si deve cercare, costruire e custodire ad ogni livello: a partire dai nostri luoghi di vita quotidiana, nelle abitazioni, a scuola, nelle nostre città e cambiando il nostro modo di pensare.

“Abbiamo invitato tutti i nostri colleghi a scrivere un messaggio di pace sulle nostre cartoline natalizie personalizzate”, spiega l’Ing. Flora Garraffa, responsabile per la Sicurezza, Ambiente e Facility Management del gruppo Bosch Rexroth Oil Control e promotrice delle iniziative dell’Agenda 2030, “per addobbare i nostri alberi di Natale in azienda. Tutti i collaboratori che hanno partecipato hanno ricevuto una tavoletta di cioccolata creata in collaborazione con ASEOP, per sostenere i progetti di assistenza, ricerca ed accoglienza per i bambini affetti da patologie oncoematologiche e le loro famiglie. Non ultima abbiamo attivato una raccolta giocattoli per la Casa di Fausta”.