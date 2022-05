BPER Banca premia gli studenti vincitori del progetto “Grande!”

Si è conclusa con successo la sesta edizione di “GRANDE!”, l’iniziativa di edutainment di BPER Banca per le ultime tre classi della scuola primaria.

Il progetto ha l’obiettivo di portare l’educazione finanziaria nelle scuole, insegnando nozioni fondamentali di economia e risparmio attraverso il gioco che si dimostra adatto ai bambini per approfondire i temi proposti, non solo di educazione finanziaria ma anche di responsabilità ambientale e sociale.

Con il contributo di Librì Progetti Educativi è stato realizzato, anche per questa edizione, un kit con cui gli alunni, guidati dagli insegnanti e dai cartoon formativi disponibili sul sito grande.bper.it, hanno potuto giocare e imparare nozioni di economia divertendosi.

Le classi che hanno aderito all’iniziativa hanno così potuto arricchire ulteriormente la propria offerta formativa partecipando al concorso “Un’economia che abbraccia tutti. L’albero dei Talenti”, con cui i bambini, partendo da una riflessione in classe sul tema del "valore", si sono impegnati nella realizzazione di un grande disegno, rappresentante un albero le cui foglie ritraevano le loro competenze.

Gli elaborati inviati hanno mostrato come gli alunni abbiano esplorato le proprie virtù, con competenze che spaziano dallo sport alla musica, fino ad arrivare alle qualità caratteriali, dichiarandosi sensibili verso la natura e gli animali, e più in generale verso il prossimo.

Al progetto 2021-2022 hanno partecipato 630 scuole, oltre 1300 classi e circa 37.000 alunni suddivisi in 19 regioni.

In queste settimane sono in consegna i premi alle dieci classi più meritevoli che stanno ricevendo materiale didattico utile nel lavoro di tutti i giorni, come ad esempio lavagne multimediali, libri per la biblioteca, PC e tablet.

L’elenco delle dieci classi vincitrici

La classe IV A della Scuola Primaria G. Garibaldi di Ravenna (RA)

La classe IV A della Scuola Primaria Piasco - E. Wild di Piasco (CN)

La classe V A della Scuola Primaria Giovanni Agnelli - Riolo di Lodi (LO)

La classe III B della Scuola Primaria Pietro Scuderi di Linguaglossa (CT)

La classe V A della Scuola Primaria Rita Levi - Montalcini di San Piero Patti (ME)

La classe IV F della Scuola Primaria Gregna S. Andrea di Roma (RM)

La classe III A della Scuola Primaria N.1 L. Milani di Policoro (MT)

La classe V A della Scuola Primaria Educandato Maria Adelaide di Palermo (PA)

La classe IV A della Scuola Primaria Novaro Angelo Silvio di Vada (LI)

La classe V B della Scuola Primaria Angelo Mauri di Roma (RM)

“La mission di BPER Banca è sostenere le persone e le comunità per contribuire alla loro crescita.” – afferma Flavia Mazzarella, Presidente BPER Banca – “L’iniziativa di educazione finanziaria “GRANDE!”, arrivata alla sua sesta edizione, si rivolge ai bambini, donne e uomini di domani, per aiutarli a diventare consapevoli delle proprie scelte economiche. Conoscere l’economia è importante per diventare adulti autonomi e responsabili, per compiere scelte informate, per orientarsi nel mondo e costruire il proprio futuro con sicurezza. L’adesione delle scuole e gli apprezzamenti ricevuti dagli insegnanti hanno confermato la forza dell’iniziativa che verrà ripetuta, con molte novità, anche per il prossimo anno scolastico.”