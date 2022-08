Autorità Distrettuale del Fiume Po, il nuovo dirigente è Alessandro Bratti

L’Autorità distrettuale del Fiume Po- MiTE da oggi e per il prossimo mandato ha una nuova guida. Su proposta del Ministero della Transazione Ecologica - controfirmata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - la recente nomina governativa ha individuato in Alessandro Bratti la personalità più idonea per ricoprire il ruolo di Segretario Generale di AdBPo nella vasta area del distretto idrografico del Grande Fiume che si estende dalla Valle D’Aosta alle Marche.

Figura di alto profilo tecnico e istituzionale il ferrarese Bratti, attuale Vice presidente dell’Agenzie Europea dell’Ambiente, vanta un curriculum di lungo corso ed indubbio valore in grado di sommare esperienze professionali nazionali ed internazionali a ruoli legislativi, di indirizzo politico e rappresentanza, oltre a indubbie capacità di coordinamento dei numerosi staff che, nel tempo, è stato chiamato a gestire nella sua lunga carriera.

Dottore con lode in Scienze Agrarie all’università di Bologna e con esperienze di ricerca negli Usa Bratti é stato fino ad oggi docente e ricercatore presso il dipartimento Scienze chimiche, farmaceutiche e agrarie Università di Ferrara dopo aver diretto per un quadriennio ISPRA dove ha avviato e realizzato molteplici progetti per lo studio, il monitoraggio costante e la difesa puntuale del territorio nazionale. In passato è stato anche direttore di Arpa Emilia Romagna.

La sua carriera politica tra le fila del centrosinistra lo ha visto impegnato prima come Assessore Comunale a Ferrara e successivamente come parlamentare è stato attivo nella Commissione Ambiente e presidente della Commissione Bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Bratti si insedierà già nei prossimi giorni negli uffici dell’Autorità distrettuale del Fiume Po che ha sede centrale a Parma.