Collegamento veloce Morane-Complanare, ok allo studio di fattibilità

Il piano è abbastanza semplice e le finalità sono chiare: realizzare un collegamento "veloce" tra il quartiere Morane e la Complanare di Modena, con l'obiettivo di rendere più fluido il traffico cittadino, spostando molti veicoli (compresi i mezzi pesanti) sulla Complanare. Nei giorni scorsi ha subito un'accelerazione il progetto del comune che prevede la realizzazione di un collegamento fra via Falcone e la Complanare, attraverso la realizzazione di una nuova arteria che colleghi via Falcone con la Complanare, passando parallelamente a via Argiolas.

Si tratta di un progetto già noto, inserito dall'Ammiistrazione nel Pums 2030. La nuova strada taglierebbe quindi una vasta area agricola - uscita da qualche anno dai piani di espansione residenziale della fascia sud della città - ricongiungendosi alla Complanare con la creazione di un nuovo svincolo in corrispondenza di via Argiolas. La strada sarebbe lunga 2,4 km e il progetto infrastrutturale comprende anche 5 nuove rotatorie (di cui due che completano gli svincoli con la Complanare Einaudi per garantire la totalità delle manovre), un nuovo viadotto stradale con relative rampe di ingresso/uscita per la Complanare. Accanto al nuovo tracciato dovrebbe nascerà anche una pista ciclabile, compreso di una passerella ciclopedonale sopra l'Autostrada/Complanare.

La delibera di Giunta dà il via libera allo studio di fattibilità (realizzato dalla GVG Engineering S.r.l. di Milano): il Pums stima 5 anni di tempo per la realizzazione dell'opera, il cui destino è svincolato da quello della cosiddetta Complanarina. Tuttavia, la nuova "bretella" e la futura Complanarina (Il prolungamento dell'attuale Complanare Einaudi fino al casello autostradale di Modena Sud) sono strettamente legate, in quanto assolvono alla stessa funzione. L’effetto evidenziato dalle simulazioni del nuovo tratto è limitato alla scala locale, e garantisce un trasferimento di flussi alla Complanare da Strada Contrada (-750 Veic/h) e dalla SS12/Bellaria (-190Veic/h). Grazie alla complanarina, poi, si potrebbe inserire l divieto di transito ai mezzi pesanti su via Vignolese. In termini di traffico pesante, il collegamento Falcone-Argiolas sarebbe l'alternativa (in particolare per il rifornimento del centro commerciale La Rotonda) all'asse Vaciglio-Morane.

Lo stesso documento approvato dall'Amministrazione il 25 marzo scorso contempla anche un altro intervento sulla viabilità: la realizzazione della ciclabile di via Emilia Ovest, nel tratto compreso tra via Rosmini e via Virgilio. Si tratta del collegamento fra l'area artigianale della Bruciata e il polo commerciale di Cittanova. Il progetto prevede anche la realizzazione di due rotatorie su via Emilia, in corrispondenza dello svincolo (16) con la Tangenziale.