Infrastrutture, "Spilamberto-Nuova Pedemontana, subito un accordo per la bretella"

La Regione si attivi con le Istituzioni e i soggetti interessati "per procedere in tempi utili alla formalizzazione di un accordo diretto al completamento dell’iter amministrativo per la realizzazione della bretella di collegamento tra la zona industriale Sipe Alte nel Comune di Spilamberto e la Nuova Pedemontana".

E' il quesito posto dalla consigliera Giulia Pigoni (Lista Bonaccini) durante il Question time. A risponderle è stato il sottosegretario alla presidenza della giunta, Davide Baruffi, secondo il quale "c'è la disponibilità all'interlocuzione con gli Enti locali e i soggetti competenti per realizzare la bretella di collegamento".

Secondo la consigliera, "per l’attivita? produttiva e industriale della zona artigianale 'Sipe Alte' la realizzazione del raccordo assume un’importanza strategica fondamentale per lo sviluppo economico del polo che garantirebbe anche un notevole miglioramento generale della viabilita?". A causare disagi, scriva Pigoni, sono i tanti mezzi pesanti "in uscita dall'area industriale sono normalmente costretti a percorrere Via Confine, immettersi in Via per Spilamberto, gia? normalmente molto congestionata, per poi entrare nella Nuova Pedemontana". A questo si aggiunge il pericolo dovuto alla larghezza ridotta delle carreggiate.

Del collegamento si parla da tempo, "ma, dopo un breve momento di rinnovato interesse, la formalizzazione dell’accordo per la sua realizzazione, fra i soggetti interessati, sembra protrarsi ulteriormente e lo scorso mese di giugno le imprese della zona industriale Sipe Alte hanno presentato una formale richiesta di incontro ai Comuni di Spilamberto, Vignola e alla Provincia di Modena in merito allo stato dell’arte per la realizzazione della bretella di collegamento con la Nuova Pedemontana".