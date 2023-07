Bretellina ferroviaria Dinazzano-Marzaglia “Opera da realizzare in tempi certi”

Il circolo modenese di Legambiente commenta favorevolmente il chiaro supporto alla realizzazione della bretellina ferroviaria Dinazzano-Marzaglia manifestato ieri mattina dal sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, e dall’assessora alla Mobilità del Comune di Reggio Emilia, Carlotta Bonvicini, nell’ambito del convegno organizzato dalle società di gestione dei terminal ferroviari di Rubiera e Dinazzano e da Fondazione ITL.

Nel corso del convegno sono stati analizzati i problemi della rete ferroviaria dell’Emilia-Romagna, approfondendo in particolare gli aspetti legati alla mobilità delle merci. Ne è emerso un quadro decisamente critico ma con un elevato numero di investimenti programmati.

“Lo sviluppo della rete ferroviaria in Emilia-Romagna è un processo fondamentale per garantire l’efficienza del settore logistico, sia sotto il punto di vista dei costi energetici, sia per quanto riguarda gli impatti ambientali”, commenta l’associazione. “La rete ferroviaria principale della regione è prossima alla saturazione, mentre le reti secondarie non hanno le caratteristiche per consentire il traffico merci a velocità e capacità adeguate. Per questo, sarà fondamentale la realizzazione in tempi certi degli investimenti previsti a livello nazionale e regionale.”

Tra gli interventi previsti è compresa la bretellina ferroviaria Dinazzano-Marzaglia, un’opera ritenuta fondamentale anche dal presidente dello scalo Dinazzano Po, Gino Maioli. Si tratta del collegamento ferroviario tra gli scali merci di Marzaglia a Modena e di Dinazzano a Casalgrande (RE), che dovrebbe svilupparsi sulla sponda reggiana del Secchia parallelamente alla già progettata bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo.

“La bretellina ferroviaria è uno strumento importante per potenziare la rete delle infrastrutture ferroviarie dell’area modenese e reggiana”, sottolinea Legambiente, “mentre ancora oggi persiste la minaccia costituita dalla bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, una grande opera che rischia di drenare consistenti risorse, di impattare negativamente sull’area fluviale e di sostenere ulteriori incrementi del traffico delle merci su strada. Al contrario, un investimento pubblico sulla nuova infrastruttura di collegamento su ferro tra Dinazzano e Marzaglia potrà essere estremamente utile per consentire lo spostamento da gomma a ferro di ulteriori volumi di merci dirette al distretto ceramico e da esso provenienti, riducendo quindi il traffico veicolare e l’inquinamento prodotto dai mezzi a motore, oltre a rendere meno dispendioso lo spostamento delle merci sotto il profilo dei consumi energetici.”

“Non ci sfugge la complessità insita nella costruzione di una nuova ferrovia”, conclude l’associazione. “Per questo, auspichiamo che si giunga rapidamente alla fase di progettazione per avviare il confronto con i comuni interessati e la cittadinanza, allo scopo di individuare la miglior soluzione possibile per l’inserimento di questa ferrovia all’interno del contesto territoriale.”